Событие века

24 сентября в музейном комплексе «Двор Постникова» открывается уникальная выставка «Хранительница Пскова», посвященная 110-летнему юбилею Анастасиевской часовни. О выставке, а также о том, какие мероприятия по реставрации и сохранению объекта запланированы в ближайшее время, узнала «Псковская правда».

Спасти часовню

Анастасиевская часовня была построена в 1911 году в ходе возведения первого стационарного моста через реку Великую в Пскове. Она была создана про проекту русского и советского архитектора Алексея Щусева. А стенная роспись выполнена при участии Николая Рериха. Помещенная на высокой насыпи, она как будто парила над левым берегом реки Великой. Вход в часовню осуществлялся с дорожного полотна моста. Часовня пережила и антицерковные гонения, и годы войны. А в 1970-е годы при строительстве нового моста она была опущена к устоям моста. - Там она находится в настоящее время. После переноса прошло около 50 лет. За это время не было реставрационных работ и состояние часовни постепенно ухудшалось до аварийного, - рассказала начальник отдела хранения монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Таисия Круглова.

Музею не удалось получить бюджетное финансирование. Но с первых дней вступления в должность губернатор Михаил Ведерников взял под контроль ситуацию с этим памятником. Руку помощи в этой сложной ситуации нам протянул Благотворительный фонд имени Елены Рерих. В 2020 году была открыта программа сохранения Анастасиевской часовни и начался сбор средств по всей стране. Таисия Круглова, начальник отдела монументальной живописи музея





На собранные средства была разработана проектно-сметная документация на реставрацию стенной живописи и были проведены работы по противоаварийному укреплению и подготовке ее к переносу. В настоящее время фонд производит сбор средств на реставрацию росписи часовни после ее переноса и архитектурную реставрацию. Весной-летом следующего года планируется начало архитектурной реставрации.

Хранительница Пскова

2021 год для уникального псковского памятника — юбилейный. В этом году исполняется 110 лет Анастасиевской часовне в Пскове. Одним из главных событий в рамках праздничных мероприятий стала выставка «Хранительница Пскова».

- Выставка будет состоять из двух частей. Первая — посвящена Анастасиевской часовне, ее сложной судьбе. На выставке будут представлены уникальные предметы из частных коллекций и из фондов Псковского музея-заповедника. И часть из этих вещей выставляется впервые. В том числе, вещи, предоставленные Сергеем Колузаковым, известным историком архитектуры, исследователем личного архива Алексея Викторовича Щусева. Татьяна Николаева, хранитель Анастасиевской часовни

Вторая часть выставки будет посвящена пакту Рериха. По словам директора общественного музея имени Николая Рериха Натальи Черкашиной, часть экспозиционного проекта «Пакт Рериха. Мир через культуру» рассказывает «о разработке, принятии и утверждении первого международного договора о защите культурных ценностей — пакта, который получил имя нашего великого соотечественника».

- На этой выставке вы увидите фотографии, связанные с путешествием Рериха по древнерусским городам. Именно тогда, в 1903-04 годах, к нему приходит идея о необходимости сохранения памятников культуры. Он видит небрежение к памятникам, видит, что ни разрушаются. И он начинает воплощать в жизнь идею о необходимости сохранения памятников, - рассказала директор общественного музея имени Николая Рериха Наталья Черкашина. По ее словам, на выставке представлены репродукции картин из первой серии, которую называют пророческой, потому что она была написана в преддверии Первой мировой войны. Также там представлены фотографии первых разрушений в Европе в результате массовых бомбежек.

- Пакт Рериха был подписан перед Второй мировой войной, в 1935 году. Этому предшествовала огромнейшая работа. Идею пакта поддержали Ромен Ролан, Робендранат Тагор, Бернард Шоу, Эйнштейн — все известные люди мира. Пакт был подписан 21 страной. Но, к сожалению, в основном это были страны американского континента. Потом пакт лег в основу Гаагской конвенции 1954 года. А символом пакта стал флаг, который был назван знаменем мира или знаменем культуры. Там, где развевается это знамя, нельзя вести военные действия. Николай Константинович мечтал, чтобы это знамя покрыло территорию всей нашей планеты. Наталья Черкашина, директор общественного музея имени Н.Рериха

По ее словам, в Пскове представлена часть выставки. - Выставка огромная, впервые проведена в в Париже в 2020 году, прошла в 20 странах мира. Более 400 выставок прошло по России. Выставка пользуется большим спросом.

Реальные дела

- Связь пакта Рериха с часовней св. Анастасии прямая. Возрождение часовни — это практическое воплощение идеи пакта, - отметил президент Благотворительного Фонда имени Елены Рерих Павел Журавихин. По его словам, фонд не случайно подключился к спасению часовни, потому что она практически погибала.



- Специалисты ставили диагноз, что у памятника смертельная болезнь и остались месяцы до того, как может произойти непоправимое. В 2019 году недалеко от памятника была выкопана траншея. Работы повредили фундамент, и начали буквально расходиться стены. Поэтому мы поставили задачу — сделать все, чтобы часовню сохранить. Павел Журавихин, президент Благотворительного фонда им.Е.Рерих

Фонд, который уже имел опыт сбора пожертвований для сохранения исторического наследия, не мог остаться в стороне. И создал благотворительную программу, в рамках которой был объявлен общероссийский сбор пожертвований на сохранение памятника. - Памятник уникален. Его росписи не имеют на налогов. Содружество Щусева и Рериха здесь особенно ярко. Многие памятники Щусева не сохранились. В сталинское время ряд памятников был уничтожен, - добавил он. И отметил, что на примере сохранения часовни реализуется важнейшая идея плодотворного доверительного и равноправного государственно-общественного партнерства. - Это не просто слова. За нашими словами стоят реальные дела. Дело движется, и мы очень рассчитываем на успех, - подчеркнул Павел Журавихин.

КСТАТИ Одной из составляющих для сбора средств станет благотворительный концерт стипендиата фонда - лауреата международных конкурсов, обладателя одной из самых престижных музыкальных наград – Гран-при «Monte Carlo Piano Masters» (Монако, 2021) Николая Кузнецова. 17 октября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоятся два концерта пианиста. Редчайший исполнительский талант молодого пианиста отмечен многими высокими наградами на международных конкурсах. Он стал обладателем первого приза конкурса «Золотое кольцо Шопена» (Словения, 2011), конкурса-фестиваля славянской музыки им. М. Балакирева (2011), фестиваля романтической музыки молодых музыкантов Москвы «Virtuoso-2015», московского фестиваля «Yamaha music award» (2014), Международного конкурса пианистов в Панама-Сити (Панама, 2016), Международного конкурса пианистов имени Рикардо Виньеса в Испании (2018), Международного конкурса «Wandering music stars» (Израиль, 2019).

Разорвать связь с мостом

Между тем, летом уникальный псковский памятник ждет еще одно испытание. Часовню снова перенесут. Но если в 70-х годах прошлого века часовню «переносили очень быстро и хаотично и поставили туда, куда доставала стрела крана», в этот раз работа будет проводиться при строгом контроле органов по охране памятников и реставраторов. - Почему мы сейчас подошли к этой проблеме? Дело в том, что связь с мостом негативно сказывается на состоянии часовни, - пояснила Таисия Круглова.