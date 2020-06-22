Трещина по коню

На боку коня Александра Невского — трещина! Такой звонок поступил в редакцию нашей газеты. Псковичка рассказала, что часто приезжает на Соколиху с друзьями, потому что и монумент впечатляющий, и виды вокруг красивые, и экстремалы-парапланеристы радуют полетами. Но в этот раз, разглядывая огромные скульптуры, ребята заметили серьезный дефект. Как выяснила «Псковская правда», реставраторы тоже разделяют тревогу псковичей и говорят о необходимости приводить в порядок эту псковскую достопримечательность, известную далеко за пределами региона.

Монумент важен для современного Пскова, хоть и не является памятником древности. Он привлекает внимание и жителей города, и туристов. А поскольку он является технически сложной конструкцией, расположен на холме, что еще добавляет высотности данному объекту, необходимо совместно с собственниками и пользователями памятника выработать решение о его капитальном ремонте в ближайшие год-два Алексей Калиненко, директор НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области

В течение последних трех лет сотрудники НПЦ по охране памятников периодически проводят на монументе противоаварийные работы, ведь памятнику уже три десятка лет.

Все сложно



Монумент высотой более 30 метров и весом 163 тонны появился в Пскове в сложные девяностые годы. Сама же идея его установки возникла намного раньше, после войны. В 1968 году был проведен конкурс на лучший проект памятника. В итоге комиссия остановилась на работе скульптора Иосифа Козловского и архитектора Петра Бутенко. Потом велись споры относительно места установки монумента. В конце концов была выбрана гора Соколиха, которая якобы находилась на пути следования войск Александра Невского в 1242 году. Монумент был завершен и открыт 24 июня 1993 года, в день празднования 1090-летия Пскова. Скульптор Иосиф Козловский не дожил всего полгода до установки монумента, который считал своей лучшей работой. Доводил до конца дело отца его сын, скульптор, Александр Козловский.



Памятник выполнен из бронзы и меди. Он имеет достаточно сложную конструкцию — собран из отдельных элементов, отлитых в заводских условиях и при монтаже сваренных и закрепленных на внутреннем металлическом каркасе. 30 января 1998 года монумент Александру Невскому и его дружине был поставлен на государственную охрану. И долгие годы внушительных размеров памятник был точкой притяжения туристов и молодоженов. Однако несколько лет назад общественность и специалисты забили тревогу: слишком близко к монументу подходить не стоит, поскольку это опасно.

Знамена могут обрушиться



Первый сигнал поступил в 2017 году - металлические знамена могут обрушиться в любой момент. Выехавшие на место специалисты НПЦ обнаружили дефекты в деталях памятника, в частности — в креплении вымпела. - Мы взялись за работу настолько срочно, насколько могли, - рассказал Алексей Калиненко. Чтобы выполнить сварочные работы на объекте, пришлось обратиться за помощью к региональному управлению МЧС, которое предоставило реставраторам технику. - Если бы не они, мы бы никогда туда не попали, - говорит Алексей Калиненко. - Единственная возможность обслуживать этот памятник и проводить противоаварийные работы на нем — это использование уникального подъемника наших пожарно-спасательных служб. Через два года ситуация повторилась. На этот раз из-за неблагоприятных погодных условий сломалось навершие флагштока одного из вымпелов монумента. Восстанавливать внешний вид памятника снова пришлось сотрудникам НПЦ. И снова — не без помощи МЧС.

- Это тоже проблема, потому что если в какой-то момент ведомство не сможет предоставить нам технику, мы не сможем эти противоаварийные работы проводить. Состояние памятника оставляет желать лучшего. Поэтому уже сегодня необходимо планировать его реставрацию, - резюмировал Алексей Калиненко.