Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура

Трещина по коню

Монументу «Ледовое побоище» на Соколихе требуется капитальный ремонт

Текст:
Светлана Синцова
22 июня 2020 года, 15:46
Фото: Андрей Степанов
0

На боку коня Александра Невского — трещина! Такой звонок поступил в редакцию нашей газеты. Псковичка рассказала, что часто приезжает на Соколиху с друзьями, потому что и монумент впечатляющий, и виды вокруг красивые, и экстремалы-парапланеристы радуют полетами. Но в этот раз, разглядывая огромные скульптуры, ребята заметили серьезный дефект. Как выяснила «Псковская правда», реставраторы тоже разделяют тревогу псковичей и говорят о необходимости приводить в порядок эту псковскую достопримечательность, известную далеко за пределами региона.

Монумент важен для современного Пскова, хоть и не является памятником древности. Он привлекает внимание и жителей города, и туристов. А поскольку он является технически сложной конструкцией, расположен на холме, что еще добавляет высотности данному объекту, необходимо совместно с собственниками и пользователями памятника выработать решение о его капитальном ремонте в ближайшие год-два

Трещина по конюАлексей Калиненко, директор НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области

В течение последних трех лет сотрудники НПЦ по охране памятников периодически проводят на монументе противоаварийные работы, ведь памятнику уже три десятка лет.

Все сложно

Монумент высотой более 30 метров и весом 163 тонны появился в Пскове в сложные девяностые годы. Сама же идея его установки возникла намного раньше, после войны.

В 1968 году был проведен конкурс на лучший проект памятника. В итоге комиссия остановилась на работе скульптора Иосифа Козловского и архитектора Петра Бутенко. Потом велись споры относительно места установки монумента. В конце концов была выбрана гора Соколиха, которая якобы находилась на пути следования войск Александра Невского в 1242 году. Монумент был завершен и открыт 24 июня 1993 года, в день празднования 1090-летия Пскова. Скульптор Иосиф Козловский не дожил всего  полгода до установки монумента, который считал своей лучшей работой. Доводил до конца дело отца его сын, скульптор, Александр Козловский.


Трещина по коню
Памятник выполнен из бронзы и меди и имеет достаточно сложную конструкцию
Фото Андрея Степанова

Памятник выполнен из бронзы и меди. Он имеет достаточно сложную конструкцию — собран из отдельных элементов, отлитых в заводских условиях и при монтаже сваренных и закрепленных на внутреннем металлическом каркасе.

30 января 1998 года монумент Александру Невскому и его дружине был поставлен на государственную охрану. И долгие годы внушительных размеров памятник был точкой притяжения туристов и молодоженов. Однако несколько лет назад общественность и специалисты забили тревогу: слишком близко к монументу подходить не стоит, поскольку это опасно.

Знамена могут обрушиться

Первый сигнал поступил в 2017 году - металлические знамена могут обрушиться в любой момент. Выехавшие на место специалисты НПЦ обнаружили дефекты в деталях памятника, в частности — в креплении вымпела.

- Мы взялись за работу настолько срочно, насколько могли, - рассказал Алексей Калиненко.

Чтобы выполнить сварочные работы на объекте, пришлось обратиться за помощью к региональному управлению МЧС, которое предоставило реставраторам технику.

- Если бы не они, мы бы никогда туда не попали, - говорит Алексей Калиненко. - Единственная возможность обслуживать этот памятник и проводить противоаварийные работы на нем — это использование уникального подъемника наших пожарно-спасательных служб.

Через два года ситуация повторилась. На этот раз из-за неблагоприятных погодных условий сломалось навершие флагштока одного из вымпелов монумента. Восстанавливать внешний вид памятника снова пришлось сотрудникам НПЦ. И снова — не без помощи МЧС.

Трещина по коню
в 2018 году с монумента была похищена часть бронзового покрытия
Фото Андрея Степанова

- Это тоже проблема, потому что если в какой-то момент ведомство не сможет предоставить нам технику, мы не сможем эти противоаварийные работы проводить. Состояние памятника оставляет желать лучшего. Поэтому уже сегодня необходимо планировать его реставрацию, - резюмировал Алексей Калиненко.

КСТАТИ

Не только погодные условия разрушают монумент. В 2014 году неизвестные спилили решетки в техническое помещение памятника, открыв доступ внутрь памятника. А в 2018 году с монумента была похищена часть бронзового покрытия. Специалисты НПЦ совместно с правоохранителями проводили предварительную оценку ущерба, нанесенного памятнику.

- Обшивку до настоящего момента никто не восстановил. Бронза, которая была украдена, утеряна. Для памятника это была утрата, которая до сих пор на нем осталась незаживающей раной, - отметили в НПЦ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Год без побоища

Культура
18 июня 10:10

Год без побоища

Как реконструкторы называют свой фестиваль и почему в полевом лагере дружины Невского под запретом мобильные телефоны
Ледовое побоище: эффект присутствия

Культура
10 июня 10:42

Ледовое побоище: эффект присутствия

Диорама исторического сражения практически завершена и ждет транспортировки на берег Чудского озера

Книжное новоселье

Культура
4 июня 11:40

Книжное новоселье

Сотрудники Псковской областной библиотеки переезжают в обновленное здание
  • Реализацию проекта электронного взаимодействия с мировыми судьями обсудили губернатор Псковской области и главный судебный пристав РФ
  • Михаил Ведерников: Мы всегда должны помнить цену мира, завоеванного в Великой Отечественной войне
  • Более 14 тысяч обращений обработали операторы регионального круглосуточного информационного центра
  • К псковскому детскому саду «Золотой ключик» пристроили ясли
  • Новый дом для переселнцев в Дновском районе будет сдан уже в октябре
  • Набережную реки Шелонь в Порхове готовят к реконструкции
  • На ограждении псковской ТЭЦ нарисовали княгиню Ольгу
  • Пскович Марк Озеров прыгнул с моста на велосипеде
  • В лесах Псковской области запрещается разводить костры
  • Елена Бибикова: Поправки в Конституцию закрепляют то, что достигнуто
  • В ТИКи Псковской области направлено более 18 тонн средств санитарной обработки
  • Редкая птица залетела в Псковскую область
  • В Пскове презентовали модельные участки для голосования по поправкам в Конституцию
  • 600 тысяч рублей отдал великолучанин мошенникам
  • За неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 14%
  • Более 60 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в регионе
  • Михаил Ведерников: Наша страна принесла мир десяткам народов

    • 21 июня

  • Останки жертв концлагеря в Моглино захоронят на мемориальном кладбище
  • Полицейские предупреждают, что наркоманы могут высадить мак на вашем дачном участке
  • Александр Котов поблагодарил медиков за профессионализм и самоотверженность
  • В Псковской области начал работу первый региональный онлайн-форум молодых семей
  • Владимир Путин наградил псковских врачей орденом Пирогова и медалью Луки Крымского
  • Михаил Ведерников поблагодарил президента за поддержку инициативы строительства новой инфекционной больницы
  • В Дедовичах поймали водителя, который снова сел за руль пьяным
  • Еще 75 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
  • Михаил Ведерников поздравил медиков с профессиональным праздником

    • 20 июня

  • Дорогу Великие Луки — Усвяты ремонтируют по новой технологии
  • В Псковской области зарегистрировано свыше 2,2 тыс случаев заражения коронавирусом
  • Татьяна Голикова поддержала псковских медиков в вопросе строительства больницы
  • Пскович пытался расплатиться в магазине поддельной купюрой

    • Новости

    Путинская больница

    Общество
    Алексей Кедров 22 июня 16:07

    Путинская больница

    Президент поддержал инициативу строительства новой инфекционки в Пскове с филиалом в Великих Луках.

    Фестиваль как предчувствие

    Культура / Театр
    19 мая 10:52

    Фестиваль как предчувствие

    Организаторы Пушкинского фестиваля все-таки надеются провести его офлайн, а пока запланировали 22 онлайн-спектакля
    Улица под улицей

    Культура
    16 апреля 16:35

    Улица под улицей

    Где проходила одна из главных улиц средневекового Пскова, как ее строили и ремонтировали, и какую находку археологов псковичи приняли за подземный ход