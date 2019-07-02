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Культура

В ганзейской тени

На красной дорожке первого кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове зрителей было не отличить от актеров

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Мария Соколова
2 июля 2019 года, 17:30
Фото: Андрей Степанов
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Во время Ганзейских дней в Пскове проходило очень значимое событие – первый международный кинофестиваль «Западные ворота». Фестиваль как символ открытости и дружбы разных стран. На фестивале зрители познакомились с кинематографими десяти ганзейских стран и вспомнили отечественную классику. Организаторы уверены – второго такого фестиваля не сыщешь, а зрители разрывались между праздничными площадками и радовались встрече с любимыми актерами. Например, сменившим имидж Кузьмичем из «Особенностей национальной охоты», рассказавшем о съемках в Псковской области.

Первый из первых

- Мы хотели бы, чтобы фестиваль стал традиционным. Горожане встретили нашу инициативу доброжелательно и с энтузиазмом. Если зрители и руководство региона нас поддержат, продолжение, разумеется, будет, - пообещала «Псковской правде» исполнительный продюсер кинофестиваля Ольга Аграфенина, помощник директора ОАО «Ленфильм».- Концепция этого фестиваля достаточно проста и, как ни странно, подобных фестивалей, во всяком случае, в нашей стране больше нет. Мы знакомим зрителей с фильмами-лидерами проката европейских стран, фильмами, которые полюбились зрителям, которые получили у себя на родине призы. Такой подход позволяет не только показать хорошее и интересное кино, но и познакомить с менталитетом наших соседей. Ведь не секрет, что и европейские фильмы не выдерживают конкуренцию Голливуда, и на экраны других стран, кроме национальных, попадают редко.

Итак, вот оно, торжественное открытие. Перед филармонией – две красные дорожки. Мы, люди несведущие, ждали, что по дорожкам торжественно пройдут актёры, режиссёры и гости. Они проходили, но без объявлений сложно было понять, это актёры или простые зрители. Наверное, так принято – в Пскове же не было ещё красных кинофестивальных дорожек!

В ганзейской тени
Кинофестиваль
Фото Андрея Степанова

Фестиваль проходил на трех площадках: в филармонии, в недавно с иголочки отремонтированном кинотеатре «Смена» и проектном офисе «Команды 2018». Фильмом открытия стала документально-игровая картина «Ганза. Путь навстречу» режиссера Виктора Носкина. К сожалению, эта картина осталась для нас непонятой. Может быть, мы были уже «в теме» и ничего нового не почерпнули – а она рассказывала как раз о Ганзейском союзе. Прекрасная музыка, замечательные костюмы, хорошая игра актёров спотыкались об инородно смотревшуюся анимацию анимацию и плохой звук с лишними шумами, как будто звуковую дорожку записали на мобильный телефон. Звук, как из бочки. Из-за этого фильм воспринимался тяжело.

Сразу после «Ганзы» мы рискнули посмотреть финский фильм «21 способ расстроить свадьбу». И, несмотря на субтитры (жаль, что зарубежные фильмы нам не продублировали), и плохое качество картинки (это в Финляндии в таком качестве смотрят? Или что?), зрители восприняли фильм на «ура». Лёгкая и незамысловатая комедия, поднимающая извечные проблемы любви и отношений – это было то, что нужно после тяжелого и насыщенного дня.

Рядом с нами сидела артистка Псковского драмтеатра Мария Петрук:

- Мне понравился фильм, жалко, что он с субтитрами. Это уже не первый фильм, я посмотрела и «Василису», и короткометражки. Здорово, что придумали провести в Пскове такой фестиваль! Это как раз то, что надо для Пскова!

В ганзейской тени
Фильмом открытия стала картина «Ганза. Путь навстречу» режиссера Виктора Носкина
Фото Андрея Степанова

Много фильмов

Всего на фестивале было представлено 50 фильмов из 10 европейских стран. Особенно здорово, что каждый фильм представляли режиссёры либо актёры. У зрителей была возможность посмотреть на них «вживую», задать вопросы, сфотографироваться. Кстати, российские фильмы собирали зрителей ни сколько не меньше, чем зарубежные.

После фильма «Лёд» мы вышли из кинотеатра мы вместе с псковичкой Галиной Ивановной, одновременно вытирая слёзы из глаз:

- Потрясающий фильм, давно такого не видела. Это уже четвёртый фильм, который я смотрю на этом кинофестивале. «Итальянец» мне очень понравился – напоминает нам про 90-е годы, ужасы перестройки, когда детей из детских домов продавали за границу. «Мальчик русский» понравился, но это очень тяжёлый фильм. А этот фильм «Лёд» жизнеутверждающий. Такой фестиваль очень нужен для Пскова. Эти Ганзейские дни – это здорово, мы и на всех площадках побывали, и фильмы вот посмотрели. Столько впечатлений, что я забросила даже дачу. Какая дача, когда здесь у нас столько всего интересного!

В этот же день следом был показ фильма «Особенности национальной охоты». А перед показом выступил актёр Виктор Бычков, тот самый Кузьмич из всеми любимого фильма!

- К сожалению, многих людей из фильма уже нет, - сказал он. - Но в чём прелесть кинемматогрофа: когда смотришь фильм, они есть. Поэтому они будут жить вечно. Сложно относиться к Пскову как к городу, где проходят фестивали. Псков - это город, где ты работаешь, где ты снимался.

В ганзейской тени
Кузьмича мы не узнали, он основательно сменил имидж
Фото Марии Соколовой

Вспомнил актер, конечно, о съемках «Особенностей национальной охоты» в летной части под Островом.

- Чтобы самолёт проехал, приходилось керосин сливать со всех самолётов, которые были в поле зрения. Ходили люди с вёдрами, сливали керосин и приносили в наш самолёт, - рассказал Виктор Бычков. - Но часть всё равно работала. Что я хочу сказать, псковичи: этот фильм не про вас. И даже не про охоту. Это фильм про людей, что мы все живём, и у нас есть какая-то мечта. И есть какие-то уголки, благодаря которым мы становимся лучше и чище. В фильме показаны те самые уголки, где мы становимся людьми и товарищами. Это - природа. Стоит выйти на природу, и не важно каким ты был до этого, природа как мать начинает тебя образовывать. И если у тебя было желание напиться – ты напьёшься. Но, даже протрезвев, ты станешь чище, как герой фильма Лёва. Спасибо, что вы пришли! Я разговариваю с вами, а на пустые кресла рассаживаю тех людей, которых я люблю. Потому что этот фильм мы делали и для них.

Пустые кресла, действительно, были на всех показах. И это несмотря на то, что доступ в зал был абсолютно свободным! Возможно, сказались недостатки информирования и обнародование программы всего за несколько дней до события. То ли во время Ганзейских дней люди хотели успеть на все площадках. И ли не все знали про то, где и какие фильмы смотреть и что вообще сейчас проходит кинофестиваль.

В ганзейской тени

В стороне от зрителей прошёл и конкурс медиа-квест: команды должны были по заданию снять короткометражный фильм о Пскове. Выиграла команда двух девушек, их наградили на закрытии. Но фильм нам так и не показали. А жаль!

В воскресенье закрытие фестиваля совпало с шествием по центру Пскова представителей ганзейских городов. И все же были те, кто предпочел красочному шоу – широкий экран. В фойе филармонии мы задали двум пенсинеркам-подругам, Валентине Николаевне и Валентине Михайловне вопрос: почему вы здесь?

– Хочется послушать и посмотреть на артистов, может споют нам, может расскажут что-то, - поделились псковички своими надеждами.

На закрытии нам показали замечательный фильм-комедию «Три миллиона евро» - надеемся, наших собеседниц он порадовал.

В ганзейской тени
На открытие и закрытие фестиваля пришло много зрителей
Фото Андрея Степанова

После завершения последнего показа красные дорожки свернули в рулоны. Послышалась ругань: «Что вы на людей-то метёте!» - «Праздник закончился». Праздник закончился, но мы очень рассчитываем на встречу в следующем году, когда фестиваль будет проходить сам по себе и не будет заслонен от зрителей более яркими событиями.

Кстати

На фестивале работало профессиональное жюри: российский кинорежиссёр Андрей Кравчук, российский киновед Армен Медведев, латвийский артист театра и кино Ивар Калныньш, финский киновед Кирси Тюккюлайнен.

Победителем фестиваля стал фильм эстонского режиссера Мооники Сийметс «Товарищ ребенок». Специальные призы конкурса получили картины «Кольцо Намея» (Латвия) режиссера Айгарса Грауба, «Удачи тебе, ворчун» (Финляндия) режиссера Тиины Люми, «Зона 261» (Швеция) режиссера Фредерика Хиллера. «Любимцем публики» признана картина «Два капитана» (1955 год). «За любовь к кино» получил награду документальный фильм «Голоса в старых стенах» режиссера Александра Позднякова. Приз зрительских симпатий вручили режиссёру фильма «21 способ сорвать свадьбу» (Финляндия) Йоханне Вуоксенмаа. Также организаторы кинофестиваля вручили приз «За вклад в кинемотограф» кинорежиссеру, народному артисту РФ Виталию Мельникову («Начальник Чукотки», «Отпуск в сентябре», «Выйти замуж за капитана»). 

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