Балетное зазеркалье

В сентябре участников хореографических коллективов Палкинского районного центра досуга ждет обновленный танцевальный зал. Юные танцоры будут заниматься в настоящем балетном классе, оснащенном хореографическими станками и зеркалами. Палкино — поселок большой, и занятия танцами популярны у детей, подростков и даже взрослых. Поэтому потребность в профессиональном оснащении танцевального зала назрела давно. Неизвестно, сколько бы еще лет талантливые ребята обходились на репетициях без зеркал, если бы не проект «Команда 2018», инициированный врио губернатора Михаилом Ведерниковым и его «звездным» участником — художественным руководителем «Имперского русского балета», заслуженным деятелем искусств РФ Гедиминасом Тарандой.

От руководителя «Имперского русского балета» Гедиминаса Таранды поступило потрясающее предложение организовать благотворительный вечер балета у нас, в Палкинском доме досуга. И этот проект осуществился: Гедиминас Таранда приехал к нам со своей балетной труппой. Причем приехал первый состав. У нас состоялся вечер балета на музыку Петра Ильича Чайковского, были показаны отрывки из трех самых известных балетов: «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

По словам Юлии Рощиной, многие жители Палкино и Палкинского района оказали посильную помощь в организации мероприятия:

— Был подготовлен просто роскошный прием со стороны наших односельчан. Женщины организовали питание для артистов — приготовили очень вкусный домашний обед. Встретили радушно, хлебосольно, приятно. С большим количеством цветов, с полным аншлагом. И впечатления от мероприятия остались самые лучшие, потому что, не буду скрывать, многие из моих односельчан видели балет в первый раз. Для многих это стало просто откровением. Также у нас были гости из Пскова. Даже были комментарии о том, что для того, чтобы увидеть хороший качественный балет, надо ехать в Палкино.

Вырученные от продажи билетов средства пошли на оснащение танцевального зала. В настоящее время уже установлены зеркала.

— Наш танцевальный зал длиной около 200 метров, и по всей длине стены идут зеркала. Самые большие, какие можно в Пскове купить. И теперь остается последний штрих к портрету — доставка переносных хореографических станков. С сентября начнутся занятия, будут счастливы и дети, и преподаватели, и родители. Это будет совсем другое качество занятий. Все реализовалось благодаря проекту «Команда 2018». Иначе мы бы еще не один год искали возможности установить зеркала для наших детей.