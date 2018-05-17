Репетировали в вагоне

Юные псковичи завоевали два диплома лауреата I степени на Международном творческом фестивале-конкурсе «На творческом Олимпе», который проходил 6 мая в Сочи. Это уже вторая поездка младшей группы ансамбля «Солнышко» на соревнования. И вторая победа.

ПАССАЖИРАМ НЕ МЕШАЛИ

Мы готовились к этому конкурсу давно. В прошлом году мы уже попробовали участвовать в одном конкурсе, и у нас получилось. Поэтому ребята были настроены на победу — хотели показать, что они лучшие в своей возрастной категории. Они настолько упорно готовились к этому выступлению, что даже в поезде тренировались!

— У нас очень массовые номера. Почти все ребята были заняты в них, — сообщила руководитель ансамбля.

На конкурс отправилась вся младшая танцевальная группа в составе 32 человек: 10 мальчиков и 22 девочки, все возрастом 9-10 лет. Ребята заняли весь купейный вагон, поэтому их тренировки и репетиции никому из пассажиров не мешали. Поручни вдоль окон в коридоре вагона использовали вместо танцевального станка. За подготовкой к конкурсу время в пути пролетело быстро.

С ЛЕШИМИ ЗА ЯГОДАМИ

По словам Ирины Белотеловой, на конкурс ребята привезли четыре танца — «Повязаночка», «В лес по ягоды», «Вейся, вейся, капустка» и «Веселые поварята». Танцевальные номера были представлены в двух номинациях — «Народный танец» и «Детский танец».

— Если детский танец мы уже давно танцуем, то народным танцем начинаем заниматься только сейчас. Танцуем русский танец, который считается одним из наиболее сложных по технике исполнения. Но ребятам уже многое удается. И жюри отметило хорошую подготовку.

В обеих номинациях юные танцоры завоевали первое место, а детский танец «В лес по ягоды» был особо отмечен жюри и выбран для показа на гала-концерте фестиваля.

— Танец «В лес по ягоды» — это сказочная постановка. История о том, как девочки пошли в лес по ягоды и там среди деревьев встретили леших. А те помогли им набрать полные корзинки ягод. Жюри отметило актерское мастерство: дети очень эмоционально сыграли, как они испугались лешего! — рассказала педагог.

Помимо двух дипломов первой степени, ансамбль «Солнышко» также наградили дипломом за высокий уровень исполнительского мастерства.

— На фестиваль съехались участники со всей России. География конкурса широкая: Южный Сахалин, Находка, Краснодарский край, Самара, Новгород. У ребят были достойные соперники, поэтому полученные награды тем более ценны, — отметила Ирина Белотелова.