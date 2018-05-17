Репетировали в вагоне

Юные псковичи завоевали два диплома лауреата I степени на Международном творческом фестивале-конкурсе «На творческом Олимпе», который проходил 6 мая в Сочи. Это уже вторая поездка младшей группы ансамбля «Солнышко» на соревнования. И вторая победа.
Юные псковичи завоевали два диплома лауреата I степени на Международном творческом фестивале-конкурсе «На творческом Олимпе», который проходил 6 мая в Сочи. Это уже вторая поездка младшей группы ансамбля «Солнышко» на соревнования. И вторая победа.
Мы готовились к этому конкурсу давно. В прошлом году мы уже попробовали участвовать в одном конкурсе, и у нас получилось. Поэтому ребята были настроены на победу — хотели показать, что они лучшие в своей возрастной категории. Они настолько упорно готовились к этому выступлению, что даже в поезде тренировались!
На конкурс отправилась вся младшая танцевальная группа в составе 32 человек: 10 мальчиков и 22 девочки, все возрастом 9-10 лет. Ребята заняли весь купейный вагон, поэтому их тренировки и репетиции никому из пассажиров не мешали. Поручни вдоль окон в коридоре вагона использовали вместо танцевального станка. За подготовкой к конкурсу время в пути пролетело быстро.
— У нас очень массовые номера. Почти все ребята были заняты в них, — сообщила руководитель ансамбля.
— Если детский танец мы уже давно танцуем, то народным танцем начинаем заниматься только сейчас. Танцуем русский танец, который считается одним из наиболее сложных по технике исполнения. Но ребятам уже многое удается. И жюри отметило хорошую подготовку.
В обеих номинациях юные танцоры завоевали первое место, а детский танец «В лес по ягоды» был особо отмечен жюри и выбран для показа на гала-концерте фестиваля.
— Танец «В лес по ягоды» — это сказочная постановка. История о том, как девочки пошли в лес по ягоды и там среди деревьев встретили леших. А те помогли им набрать полные корзинки ягод. Жюри отметило актерское мастерство: дети очень эмоционально сыграли, как они испугались лешего! — рассказала педагог.
Помимо двух дипломов первой степени, ансамбль «Солнышко» также наградили дипломом за высокий уровень исполнительского мастерства.
— На фестиваль съехались участники со всей России. География конкурса широкая: Южный Сахалин, Находка, Краснодарский край, Самара, Новгород. У ребят были достойные соперники, поэтому полученные награды тем более ценны, — отметила Ирина Белотелова.
Дети посетили олимпийские объекты. На площадке, где награждали олимпийцев, стали делать колеса, мостики, шпагаты. Все были в восторге! Это было как раз перед конкурсным днем. Они все забирались на пьедестал, на первое место, чтобы его и получить.
— Когда мы были в дельфинарии, там устроили конкурс — нужно было поймать мячик, который дельфин кидал в зрительный зал. И наш солист — Саша Дементьев — его поймал! Хотя сделать это было сложно, потому что мяч огромный и скользкий! Как будто дельфины сочинские подарили нам талисман для побед.
В ансамбле «Солнышко» я занимаюсь уже пять лет, часто выступаем на конкурсах. Но все равно волновался, хотелось хорошо выступить. Про леших — это давний танец. Его перед поездкой просто повторяли. «Капустку» тоже мы раньше танцевали, а два других пришлось разучивать. Но я станцевал хорошо.
В Сочи мне понравилось. Тем, что было солнечно и что тренировки были не каждый день. А вспоминать буду то, что мы выиграли три кубка. Мы ехали туда за победой. Мы это сделали. Так что это главное!
— Очень хотела победить! Потому что мы ехали за победой! И мы завоевали два первых места, и теперь осенью поедем в Питер на финал конкурса «Салют талантов». Больше всего запомнилось награждение, когда вручали кубки на гала-концерте.
Понравились экскурсии, особенно в горы, по канатной дороге. Час назад были в жаре, а теперь снег руками трогаем. И еще запомнился мастер-класс по абхазскому танцу. Из нашего «Солнышка» отобрали 5 мальчиков и 5 девочек, и педагог ансамбля «Шаратын» из города Сухум ставил нам движения. Было круто!