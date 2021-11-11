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Спорт

Железные скобари

Псковские спортсмены-любители приняли участие в одном из самых сложных состязаний в мире

Текст:
Анастасия Турсунова
11 ноября 2021 года, 15:15
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У большинства наших соотечественников Турция ассоциируется с пляжным отдыхом в режиме «все включено». А псковичи Дмитрий Борисов и Александр Марчев отправились туда, чтобы поучаствовать в международных соревнованиях по триатлону, считающихся самыми сложными в мире. О том, что их на это подвигло и как прошли состязания, узнала «Псковская правда».

Первый старт

Профессиональным спортом Дмитрий никогда не занимался. «Из-за неспортивного образа жизни у меня болела спина и рос животик, поэтому я пошел на плавание. Плавал, занимался с тренером и становилось лучше», - рассказал он «Псковской правде».

О триатлоне, - спортивном троеборье, включающем плавание, велогонку и легкоатлетический кросс, - мужчина узнал случайно в 2017 году. Тогда же он впервые попробовал пройти дистанцию: 750 метров проплыть, 10 километров проехать на велотренажере и еще 5 пробежать на беговой дорожке. «Я сделал это без подготовки. Пускай я был самый последний по зачетной таблице, но я это сделал!» - поделился Дмитрий.

Железные скобари

Фото из личного архива Дмитрия Борисова
Железные скобари

Фото из личного архива Дмитрия Борисова

Следующая попытка, по его словам, была предпринята прошлым летом – после закрытия спортзалов. «Коронавирус был потрясением для всего мира. Все изменилось и свою жизнь я тоже решил изменить», - рассказал он.

А в ноябре 2020 года Дмитрий Борисов и его друг Александр Марчев стали сотрудничать с тренером - он готовил мужчин к российским соревнованиям Ironstar. 

Первый старт для псковичей должен был состояться в 2021 году в Калининграде, однако из-за болезни они не смогли поехать. Следующая гонка, которая должна была пройти в конце лета - начале осени в Выборге, отменилась сама. И тогда псковские спортсмены записались на Ironman в Турции.

«Я специально покупал стартовый костюм, гидрокостюм, велосипед. Все это нужно было привезти с собой. Удобно, что есть прямой рейс в Анталью и быстрый трансфер до города Белек, где проходили соревнования», - рассказал Дмитрий Борисов.

СПРАВКА

Ironman — это серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона в разных странах мира. Каждая гонка серии состоит из трех этапов, которые проводятся друг за другом, без перерыва: заплыва на 3,86 километра, заезда на велосипеде на 180 километров и марафонского забега на 26 километров. Новички могут пройти половину дистанции или 113 километров. Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Остаться на трассе

В Турцию псковичи прибыли за три дня до гонки: чтобы было время на акклиматизацию. А долгожданный первый старт состоялся 31 октября.

Псковичи выбрали дистанцию «half ironman» или «полу-железный человек». Она включает заплыв на 1,93 км, велогонку на 90 км и забег на 21,1 км. Всего – 113 километров.

«Страшно, когда перед тобой более тысячи человек. Первая половина гонки прошла очень легко – на воодушевлении, вдохновении. Было достаточно сил», - рассказал участник соревнований.

Железные скобари

Фото из личного архива Дмитрия Борисова

Самое сложное - это рассчитать силы и спрогнозировать темп: если переборщить на старте, то до финиша можно и не добраться. «Последний час, конечно, идет через усилия: ты понимаешь, что уже прошел гонку, но хочется уложиться в определенный лимит времени. Пробовал отвлечься на окружающие пейзажи, но все равно возвращаешься в себя. Приходится терпеть, следить за организмом: дыхание, питание», - пояснил Дмитрий Борисов.

Трасса, по его словам, была хорошей, однако накануне гонки прошел дождь с грозой. «За два часа до гонки был очень сильный ветер и, глядя с балкона на все происходящее, видя, как гнутся пальмы, мы думали, что плавательный этап отменят. Но перед стартом все успокоилось. Плыть было комфортно, была маленькая волна. А вот асфальт остался мокрым и велосипедисты на своей узкой резине вылетали на обочины. Это было самое опасное», - поделился спортсмен и добавил, что ему удалось избежать аварий и завалов.

Лучший результат

На прохождение дистанции Дмитрию Борисову понадобилось 5 часов 47 минут, его другу Александру Марчеву - 5 часов 30 минут. «Своим результатом я не просто доволен, я счастлив! Я прозанимался примерно год и в планах было выйти из шести часов в лучшем случае. Общий лимит на гонку - семь часов», - поделился участник Ironman.

Он отметил, что цели получить кубок не было, но медальку участника за прохождение участка ему дали. 

«Триатлон – это попытка преодолеть себя, свои страхи. Должна быть очень сильная мотивация! Нужно этого очень сильно хотеть или иметь предрасположенность к таким циклическим видам спорта. У меня, наверное, просто есть мечта, к которой я аккуратно иду», - уверен Дмитрий Борисов.

Железные скобари

Фото из личного архива Дмитрия Борисова

Начинающим спортсменам он рекомендует правильно рассчитывать время и возможности, чаще тренироваться, но не забывать про семью и работу. Псковский триатлонист занимается по часу в рабочие дни и до трех часов — в выходные.

В планах псковских спортсменов – гонка на 113 километров в Санкт-Петербурге. «Хотелось бы уехать на зарубежное соревнование, но вопрос с границами остается. Покупать слоты сейчас может быть опасно, потому что могут ввести какие-то запреты и деньги пропадут. Но в 2023 году мы планируем поехать на полную дистанцию, на 226 километров», - рассказал Дмитрий.

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