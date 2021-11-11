Железные скобари

Следующая попытка, по его словам, была предпринята прошлым летом – после закрытия спортзалов. «Коронавирус был потрясением для всего мира. Все изменилось и свою жизнь я тоже решил изменить», - рассказал он. А в ноябре 2020 года Дмитрий Борисов и его друг Александр Марчев стали сотрудничать с тренером - он готовил мужчин к российским соревнованиям Ironstar. Первый старт для псковичей должен был состояться в 2021 году в Калининграде, однако из-за болезни они не смогли поехать. Следующая гонка, которая должна была пройти в конце лета - начале осени в Выборге, отменилась сама. И тогда псковские спортсмены записались на Ironman в Турции. «Я специально покупал стартовый костюм, гидрокостюм, велосипед. Все это нужно было привезти с собой. Удобно, что есть прямой рейс в Анталью и быстрый трансфер до города Белек, где проходили соревнования», - рассказал Дмитрий Борисов.

СПРАВКА Ironman — это серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона в разных странах мира. Каждая гонка серии состоит из трех этапов, которые проводятся друг за другом, без перерыва: заплыва на 3,86 километра, заезда на велосипеде на 180 километров и марафонского забега на 26 километров. Новички могут пройти половину дистанции или 113 километров. Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Остаться на трассе

В Турцию псковичи прибыли за три дня до гонки: чтобы было время на акклиматизацию. А долгожданный первый старт состоялся 31 октября. Псковичи выбрали дистанцию «half ironman» или «полу-железный человек». Она включает заплыв на 1,93 км, велогонку на 90 км и забег на 21,1 км. Всего – 113 километров. «Страшно, когда перед тобой более тысячи человек. Первая половина гонки прошла очень легко – на воодушевлении, вдохновении. Было достаточно сил», - рассказал участник соревнований.

Самое сложное - это рассчитать силы и спрогнозировать темп: если переборщить на старте, то до финиша можно и не добраться. «Последний час, конечно, идет через усилия: ты понимаешь, что уже прошел гонку, но хочется уложиться в определенный лимит времени. Пробовал отвлечься на окружающие пейзажи, но все равно возвращаешься в себя. Приходится терпеть, следить за организмом: дыхание, питание», - пояснил Дмитрий Борисов. Трасса, по его словам, была хорошей, однако накануне гонки прошел дождь с грозой. «За два часа до гонки был очень сильный ветер и, глядя с балкона на все происходящее, видя, как гнутся пальмы, мы думали, что плавательный этап отменят. Но перед стартом все успокоилось. Плыть было комфортно, была маленькая волна. А вот асфальт остался мокрым и велосипедисты на своей узкой резине вылетали на обочины. Это было самое опасное», - поделился спортсмен и добавил, что ему удалось избежать аварий и завалов.

Лучший результат

На прохождение дистанции Дмитрию Борисову понадобилось 5 часов 47 минут, его другу Александру Марчеву - 5 часов 30 минут. «Своим результатом я не просто доволен, я счастлив! Я прозанимался примерно год и в планах было выйти из шести часов в лучшем случае. Общий лимит на гонку - семь часов», - поделился участник Ironman. Он отметил, что цели получить кубок не было, но медальку участника за прохождение участка ему дали. «Триатлон – это попытка преодолеть себя, свои страхи. Должна быть очень сильная мотивация! Нужно этого очень сильно хотеть или иметь предрасположенность к таким циклическим видам спорта. У меня, наверное, просто есть мечта, к которой я аккуратно иду», - уверен Дмитрий Борисов.