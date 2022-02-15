«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата выбрана не случайно: 33 года назад из Афганистана был окончательно выведен Ограниченный контингент Советских войск. Коллеги из районных газет, - Елена Погоняйло («Невельский вестник»), Дмитрий Григорьев («Красный маяк»), Ирина Лукашевич («Призыв»), - собрали для «Псковской правды» несколько историй земляков, принимавших участие в афганской войне.

«Спать нельзя, нельзя!»

Александр Сипович был призван в армию в 1979 году. Начинал службу в Ашхабаде, в мотострелковом полку. А зимой 1980 года был отправлен в Афганистан: Невельчанинбыл призван в армию в 1979 году. Начинал службу в Ашхабаде, в мотострелковом полку. А зимой 1980 года был отправлен в Афганистан: «Наш батальон подняли по тревоге и загрузили в поезд курсом на Термез. Оружие нам выдали сразу. И вот первое предчувствие, что предстоит что-то действительно серьезное и опасное. Ехали мы около трех суток, потом перелет на вертолетах в Афганистан, и после прибытия на место мы отправились в Кундуз. Далее нас распределили по точкам. Получив БМП, полтора месяца я находился в боевом охранении в зеленой зоне между гор. Затем – обратно в Кундуз для охраны полигона.

Жестокости «духов» не было предела. Мы находили изуродованные тела наших солдат, с выколотыми глазницами, «духи» вспарывали животы и набивали их песком. И весь этот ужас мы с ребятами переносили стойко Александр Сипович

Спустя некоторое время нас послали в Баглан. Там я сопровождал колонны с различными грузами (оружие, продукты, боеприпасы). На маршрутах движения душманы ставили мины, разрушали участки дорог, искусственно сужая проезжую часть, рассыпали острые предметы, поэтому моя задача заключалась в том, чтобы несмотря ни на что не дать противнику остановить колонну». Александр Сипович рассказывает, что уцелел благодаря чистой случайности: «К концу срочной службы я заболел желтухой и попал в госпиталь. В это время с моими товарищами по службе произошел ужасный по своей жестокости случай. Как говорится, «ты спишь, зато враг не дремлет!» А спать нельзя, нельзя! Часовые - молодежь, потеряли бдительность, сон сморил. За это и поплатились, причем не только они. Как мне потом в госпитале рассказали, душманы проникли на нашу территорию и вырезали весь отряд». Жестокости «духов» не было предела. Мы находили изуродованные тела наших солдат, с выколотыми глазницами, «духи» вспарывали животы и набивали их песком. И весь этот ужас мы с ребятами переносили стойко. Приходилось. Ситуация заставляла держать себя в руках, сопли распускать было некогда. Я остался жив, значит, повезло».

«Вместо автомобиля моджахедов сгорел один из тракторов»

Виталий Михайлов родом из опочецкой деревни Заверняйка. После окончания восьмилетней сельской школы он был зачислен в Калининское (ныне Тверское) суворовское военное училище. После его окончания пытался поступить в лётное училище, но не прошёл по здоровью. В итоге в 1974 году стал курсантом Ульяновского гвардейского высшего танкового командного училища. Окончив его в 1978 году, получил звание лейтенанта и был направлен в Среднеазиатский военный округ. А в 1981 году на два года и одну неделю попал в командировку в Афганистан. родом из опочецкой деревни Заверняйка. После окончания восьмилетней сельской школы он был зачислен в Калининское (ныне Тверское) суворовское военное училище. После его окончания пытался поступить в лётное училище, но не прошёл по здоровью. В итоге в 1974 году стал курсантом Ульяновского гвардейского высшего танкового командного училища. Окончив его в 1978 году, получил звание лейтенанта и был направлен в Среднеазиатский военный округ. А в 1981 году на два года и одну неделю попал в командировку в Афганистан.

С наступлением ночи у нас оставалось два варианта: ждать, когда экипаж нашего БТР вырежут «духи», или обороняться до последнего патрона. В этот раз повезло. С аварийного выезда возвращался экипаж трубопроводчиков. Они-то и взяли наш БТР на буксир Виталий Михайлов

Дорожно-комендантский батальон, в котором служил Виталий Михайлов, занимался патрулированием и охраной автомобильной дороги, ведущей из Кабула в Термез: «На участке дороги мы не должны были пропускать наши одиночные машины. Движение транспорта допускалось только в составе колонны. Если вдруг колонна попадала в засаду, мы должны были незамедлительно выдвинуться для поддержки. В зону ответственности батальона входил контроль за 200 километрами этой дороги».

Опочанин вспоминает опасные ситуации, возникавшие во время боевой командировки: «Возвращаясь с патрулирования на базу, двигатель нашего БТР неожиданно заглох. Осознавая, что до конечного пункта маршрута остаётся около ста километров, мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться. С наступлением ночи у нас оставалось два варианта: ждать, когда экипаж нашего БТР вырежут «духи», или обороняться до последнего патрона. В этот раз повезло. С аварийного выезда возвращался экипаж трубопроводчиков. Они-то и взяли наш БТР на буксир». Другая история связана с печально известным перевалом Саланг: «Колонна боевой техники медленно спускалась с перевала. Внизу, в долине их уже поджидали «духи». Зажали крепко. Они подбили первую и замыкающую машины, приступив к дальнейшему истреблению колонны. Когда о засаде стало известно, на выручку ребятам был брошен не только наш батальон. Бой был серьёзный. Выстрелы и взрывы не утихали на протяжении всего дня. Начавшись утром, огонь стих лишь к вечеру. В этот раз «духи» сожгли более полусотни машин, двигавшихся в колонне. Погибли пятнадцать солдат».

Впрочем, у Виталия Михайлова во время службы в Афганистане были и курьезы: «В один прекрасный вечер раздался звонок с поста боевого охранения. Дежурный сообщил, что фары неизвестного транспортного средства освещают наши позиции. Определить среди ночи, что это за техника, было весьма проблематично. Вероятнее всего, автомобиль принадлежит душманам, – подумали мы. Приняв сообщение, я доложил о происшествии оперативному дежурному дивизии, получив приказ дать пару очередей по объекту из крупнокалиберного пулемёта». Дальше события развивались так: «С первой очереди погасли фары, со второй – произошло возгорание машины. Выполнив задание, я доложил командиру об уничтожении цели, услышав в ответ слова благодарности. Когда наутро мы стали разбираться с ночным инцидентом, выяснилось следующее. Буквально на днях до этого случая афганским декханам (земледельцам) пришли новенькие трактора из Союза. Обрадовавшись такому подарку, местные аграрии принялись пахать свою землю и днём, и ночью… Одним словом, вместо автомобиля моджахедов сгорел один из тракторов, ставших подарком СССР братскому афганскому народу».

«Приезжаем и дырки считаем, у кого сколько попало»

Юрий Никифоров был призван в армию в 1981 году. После учебки ВДВ СССР в Литве в звании ефрейтора попал в Афганистан: Себежанинбыл призван в армию в 1981 году. После учебки ВДВ СССР в Литве в звании ефрейтора попал в Афганистан: «Нас никто не спрашивал, где служить, отказников было мало. Воздушно-десантные войска всегда считались престижными и сложными. С учебки со мной уходил Сергей Яковлев из Вележа Смоленской области, Белькевич Саша из Белой Церкви с Украины. Саша Белькевич и я попали в автомобильную роту в Кабул, а Сергей Яковлев попал в батальон куда-то. В базе служивших в Афганистане наши фамилии вы не найдете. Это ближе к выводу войск еще пацанов можно найти. Тогда ж не говорилось, что война идет в Афганистане».

Сперва было не по себе. Приземлились в Афганистане, май месяц, мы в бушлатах, а там жара. Мы с самолета, дембеля – в самолет: «Духи, вешайтесь»! Духи – это мы. Колючка, горы, бараны и люди - все вместе едут в машинах. Сразу вспомнил нашего Себежского гаишника. Он был бы в шоке Юрий Никифоров