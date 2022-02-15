Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Важная дата

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Жители районов Псковской области вспоминают службу в Афганистане

Текст:
Редакция
15 февраля 2022 года, 17:04
Фото: Кадр с YouTube
0

15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата выбрана не случайно: 33 года назад из Афганистана был окончательно выведен Ограниченный контингент Советских войск. Коллеги из районных газет, - Елена Погоняйло («Невельский вестник»), Дмитрий Григорьев («Красный маяк»), Ирина Лукашевич («Призыв»), - собрали для «Псковской правды» несколько историй земляков, принимавших участие в афганской войне.

Читайте также
«Нам стало ясно - будет война»

«Спать нельзя, нельзя!»

Невельчанин Александр Сипович был призван в армию в 1979 году. Начинал службу в Ашхабаде, в мотострелковом полку. А зимой 1980 года был отправлен в Афганистан:

«Наш батальон подняли по тревоге и загрузили в поезд курсом на Термез. Оружие нам выдали сразу. И вот первое предчувствие, что предстоит что-то действительно серьезное и опасное. Ехали мы около трех суток, потом перелет на вертолетах в Афганистан, и после прибытия на место мы отправились в Кундуз. Далее нас распределили по точкам. Получив БМП, полтора месяца я находился в боевом охранении в зеленой зоне между гор. Затем – обратно в Кундуз для охраны полигона.

Жестокости «духов» не было предела. Мы находили изуродованные тела наших солдат, с выколотыми глазницами, «духи» вспарывали животы и набивали их песком. И весь этот ужас мы с ребятами переносили стойко

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»Александр Сипович
Спустя некоторое время нас послали в Баглан. Там я сопровождал колонны с различными грузами (оружие, продукты, боеприпасы). На маршрутах движения душманы ставили мины, разрушали участки дорог, искусственно сужая проезжую часть, рассыпали острые предметы, поэтому моя задача заключалась в том, чтобы несмотря ни на что не дать противнику остановить колонну».

Александр Сипович рассказывает, что уцелел благодаря чистой случайности:

«К концу срочной службы я заболел желтухой и попал в госпиталь. В это время с моими товарищами по службе произошел ужасный по своей жестокости случай. Как говорится, «ты спишь, зато враг не дремлет!» А спать нельзя, нельзя! Часовые - молодежь, потеряли бдительность, сон сморил. За это и поплатились, причем не только они. Как мне потом в госпитале рассказали, душманы проникли на нашу территорию и вырезали весь отряд».

Жестокости «духов» не было предела. Мы находили изуродованные тела наших солдат, с выколотыми глазницами, «духи» вспарывали животы и набивали их песком. И весь этот ужас мы с ребятами переносили стойко. Приходилось. Ситуация заставляла держать себя в руках, сопли распускать было некогда. Я остался жив, значит, повезло».

«Вместо автомобиля моджахедов сгорел один из тракторов»

Виталий Михайлов родом из опочецкой деревни Заверняйка. После окончания восьмилетней сельской школы он был зачислен в Калининское (ныне Тверское) суворовское военное училище. После его окончания пытался поступить в лётное училище, но не прошёл по здоровью. В итоге в 1974 году стал курсантом Ульяновского гвардейского высшего танкового командного училища. Окончив его в 1978 году, получил звание лейтенанта и был направлен в Среднеазиатский военный округ. А в 1981 году на два года и одну неделю попал в командировку в Афганистан.

С наступлением ночи у нас оставалось два варианта: ждать, когда экипаж нашего БТР вырежут «духи», или обороняться до последнего патрона. В этот раз повезло. С аварийного выезда возвращался экипаж трубопроводчиков. Они-то и взяли наш БТР на буксир

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»Виталий Михайлов
Дорожно-комендантский батальон, в котором служил Виталий Михайлов, занимался патрулированием и охраной автомобильной дороги, ведущей из Кабула в Термез: «На участке дороги мы не должны были пропускать наши одиночные машины. Движение транспорта допускалось только в составе колонны. Если вдруг колонна попадала в засаду, мы должны были незамедлительно выдвинуться для поддержки. В зону ответственности батальона входил контроль за 200 километрами этой дороги».

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Фото из личного архива Виталия Михайлова
Опочанин вспоминает опасные ситуации, возникавшие во время боевой командировки:

«Возвращаясь с патрулирования на базу, двигатель нашего БТР неожиданно заглох. Осознавая, что до конечного пункта маршрута остаётся около ста километров, мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться. С наступлением ночи у нас оставалось два варианта: ждать, когда экипаж нашего БТР вырежут «духи», или обороняться до последнего патрона. В этот раз повезло. С аварийного выезда возвращался экипаж трубопроводчиков. Они-то и взяли наш БТР на буксир».

Другая история связана с печально известным перевалом Саланг: «Колонна боевой техники медленно спускалась с перевала. Внизу, в долине их уже поджидали «духи». Зажали крепко. Они подбили первую и замыкающую машины, приступив к дальнейшему истреблению колонны. Когда о засаде стало известно, на выручку ребятам был брошен не только наш батальон. Бой был серьёзный. Выстрелы и взрывы не утихали на протяжении всего дня. Начавшись утром, огонь стих лишь к вечеру. В этот раз «духи» сожгли более полусотни машин, двигавшихся в колонне. Погибли пятнадцать солдат».

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Фото из личного архива Виталия Михайлова
Впрочем, у Виталия Михайлова во время службы в Афганистане были и курьезы:

«В один прекрасный вечер раздался звонок с поста боевого охранения. Дежурный сообщил, что фары неизвестного транспортного средства освещают наши позиции. Определить среди ночи, что это за техника, было весьма проблематично. Вероятнее всего, автомобиль принадлежит душманам, – подумали мы. Приняв сообщение, я доложил о происшествии оперативному дежурному дивизии, получив приказ дать пару очередей по объекту из крупнокалиберного пулемёта».

Дальше события развивались так: «С первой очереди погасли фары, со второй – произошло возгорание машины. Выполнив задание, я доложил командиру об уничтожении цели, услышав в ответ слова благодарности. Когда наутро мы стали разбираться с ночным инцидентом, выяснилось следующее. Буквально на днях до этого случая афганским декханам (земледельцам) пришли новенькие трактора из Союза. Обрадовавшись такому подарку, местные аграрии принялись пахать свою землю и днём, и ночью… Одним словом, вместо автомобиля моджахедов сгорел один из тракторов, ставших подарком СССР братскому афганскому народу».

«Приезжаем и дырки считаем, у кого сколько попало»

Себежанин Юрий Никифоров был призван в армию в 1981 году. После учебки ВДВ СССР в Литве в звании ефрейтора попал в Афганистан:

«Нас никто не спрашивал, где служить, отказников было мало. Воздушно-десантные войска всегда считались престижными и сложными. С учебки со мной уходил Сергей Яковлев из Вележа Смоленской области, Белькевич Саша из Белой Церкви с Украины. Саша Белькевич и я попали в автомобильную роту в Кабул, а Сергей Яковлев попал в батальон куда-то. В базе служивших в Афганистане наши фамилии вы не найдете. Это ближе к выводу войск еще пацанов можно найти. Тогда ж не говорилось, что война идет в Афганистане».

Сперва было не по себе. Приземлились в Афганистане, май месяц, мы в бушлатах, а там жара. Мы с самолета, дембеля – в самолет: «Духи, вешайтесь»! Духи – это мы. Колючка, горы, бараны и люди - все вместе едут в машинах. Сразу вспомнил нашего Себежского гаишника. Он был бы в шоке

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»Юрий Никифоров
Первые впечатления от страны оказались более чем специфические: «Сперва было не по себе. Приземлились в Афганистане, май месяц, мы в бушлатах, а там жара. Мы с самолета, дембеля – в самолет: «Духи, вешайтесь»! Духи – это мы. Колючка, горы, бараны и люди - все вместе едут в машинах. Сразу вспомнил нашего Себежского гаишника. Он был бы в шоке».

В Афганистане Юрий Никифоров служил в роте, которая занималась снабжением полка и дивизии продовольствием, вещами, боеприпасами. Себежанин не раз пересекал и пресловутый перевал Саланг. Делать это приходилось порой и под обстрелом:

«Колонна идет из 35 машин, впереди зенитка, потом начальник колонны на БТР, потом 10 машин, потом опять зенитка, радиостанция, потом опять 20 машин. Три зенитки в охранении и БТР. Чтобы остановить колонну, подрывали первые машины. Мы – водители, у нас груженые машины, наша задача была не отстреливаться, а доставить груз. Отстреливалась охрана, а мы «летим», все ходом, ходом… А потом приезжаем и дырки по тентам считаем, у кого сколько куда попало. Колонна останавливалась в экстренном случае. Но если сильный обстрел, то – под колеса, а охрана начинала бомбить по зеленке (сплошная стена камыша метра два, никого не увидишь).

Кто-то хранил? Не задумывался. Молодые были, ну стреляют и стреляют. Хорошая защита зенитчиков была. Они отстрелялись, нас догоняют, и едем дальше. Колонну не останавливали. Как-то дико… Под дембель больше берегли себя, надевали каски, бронежилеты, да и надо было стажировать молодых, показывать дорогу, колонна есть колонна, ее не разорвешь».

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Горечь во рту

Общество / Здоровье
14 февраля 10:44

Горечь во рту

Что может стать причиной?
Страсти по скверу

Общество
11 февраля 15:53

Страсти по скверу

Центр города Остров благоустроят по итогам общественной дискуссии
Опасные пятна

Общество / Здоровье
7 февраля 12:58

Опасные пятна

15 февраля

  • Юлия Зайцева: Наши девочки фигуристки большие молодцы
  • В Пскове на ходу загорелся автомобиль
  • До +5 градусов ожидается в Псковской области 16 февраля
  • Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу
  • В Пскове продолжается строительство двух школ на Киселёва и Юбилейной
  • В Пскове для переселенцев из аварийного жилья построят новый дом
  • Маршрут псковского автобуса №11 изменится из-за ремонта Троицкого моста
  • Для детей-сирот в Пскове построят пять домов
  • На Масленицу в Пскове планируют организовать две праздничные площадки
  • Единая служба заказчика в сфере строительства появится при администрации Пскова
  • С 15 марта планируют возобновить авиасообщение между Псковом, Минводами и Калининградом
  • 880 заражённых коронавирусом выявили за сутки в Псковской области
  • С 19 февраля в Пскове изменится схема движения на пересечении улиц Вокзальной и Советской
  • Росгваргия задержала находившегося в розыске мужчину в Великих Луках
  • Началась разработка дизайна псковской «Точки кипения»
  • Наталия Соколова: С пострадавшими от насилия детьми всегда работают психологи
  • Псковский суд заочно арестовал владельца гостевого дома, где на пожаре погибли три человека
  • До +4 градусов ожидается в Псковской области 15 февраля
  • Холл первого этажа главного здания ПсковГУ избавят от лишних «артефактов»
  • С 15 февраля на улице Карла Маркса в Пскове вводится одностороннее движение

    • 14 февраля

  • Владлен Небейголова: У нас целый ряд ярких, молодых, талантливейших спортсменов
  • До 5 градусов мороза похолодает в Псковской области в ночь на 15 февраля
  • Девять спортобъектов построят в Псковской области в этом году
  • За насилие над несовершеннолетней падчерицей в Псковской области задержали мужчину
  • В Псковском перинатальном центре будущие мамы смогут рожать под расслабляющую музыку
  • В 2021 году в Псковском перинатальном центре выросло число родившихся малышей
  • В Псковском перинатальном центре откроется гинекологическое отделение
  • Псковская область улучшила позиции в рейтинге качества жизни
  • Центры деловой активности: РСХБ утвердил новый формат офисов
  • Назарой: Социальный прогресс возможен только при высокой востребованности науки и технологий

    • Новости

    Паруса и стеклопластик

    Экономика
    Максим Андреев 12 февраля 14:40

    Паруса и стеклопластик

    Сергей Оверкин: Мы стали вторым производителем яхт микрокласса в стране

    Эпоха омикрона

    Общество
    4 февраля 16:45

    Эпоха омикрона

    Псковский врач о том, чем опасен новый штамм и как от него защититься
    Люки, ярмарки, мосты

    Общество
    2 февраля 14:20

    Люки, ярмарки, мосты

    Сити-менеджер Пскова рассказал, что изменится в городе в ближайшее время