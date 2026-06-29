Мужчину зажало в автомобиле в результате ДТП в Невельском районе

Авария произошла в Невельском районе на трассе Невель – Усвяты у поворота на деревню Кошелёво. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
Авария произошла в Невельском районе на трассе Невель – Усвяты у поворота на деревню Кошелёво. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
Водитель автомобиля Citroën не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина опрокинулась, и водитель оказался зажат в машине.
Очевидцы вызвали экстренные службы и помогли пострадавшему выбраться. Медицинскую помощь ему оказали на месте.