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Общество

Житель Плюсского района предстанет перед судом за убийство знакомого из ружья

29 июня 2026 года, 14:37

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который прошлой зимой застрелил знакомого после ссоры в кафе. Материалы направлены в суд, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального СУ СК России.

Житель Плюсского района предстанет перед судом за убийство знакомого из ружья

Фото: pxhere.com

По данным следствия, трагедия разыгралась ночью 14 декабря прошлого года. Двое мужчин отдыхали в одном из заведений Плюсского района, где между ними вспыхнул конфликт. В ходе перепалки обвиняемый взял охотничье ружьё и выстрелил в пострадавшего, после чего скрылся. От полученных ран знакомый скончался.

Действия фигуранта квалифицировали по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). «В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в ведомстве.

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