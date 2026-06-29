Житель Плюсского района предстанет перед судом за убийство знакомого из ружья

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который прошлой зимой застрелил знакомого после ссоры в кафе. Материалы направлены в суд, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального СУ СК России.

По данным следствия, трагедия разыгралась ночью 14 декабря прошлого года. Двое мужчин отдыхали в одном из заведений Плюсского района, где между ними вспыхнул конфликт. В ходе перепалки обвиняемый взял охотничье ружьё и выстрелил в пострадавшего, после чего скрылся. От полученных ран знакомый скончался.

Действия фигуранта квалифицировали по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). «В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в ведомстве.