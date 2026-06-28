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Политика / Власть

Представители Псковской области участвуют в выдвижении кандидатов в Госдуму

28 июня 2026 года, 14:35

Представители Псковской области принимают участие в первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия», который проходит 28 июня в Москве. В ходе мероприятия партия намерена утвердить кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы.

Всего на съезд собрались около четырёх тысяч человек, преимущественно это делегаты из регионов. Псковскую область представляют губернатор Михаил Ведерников, секретарь регионального отделения партии и депутат Госдумы Александр Козловский, председатель областного Собрания Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, а также делегаты — вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин и глава Пскова Борис Елкин. Кроме них, в работе съезда участвуют депутаты областного и городского уровней, а также выпускники программы «Герои земли Псковской».

Представители Псковской области участвуют в выдвижении кандидатов в Госдуму

Ожидается, что на пленарной сессии будут утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму. Ранее претенденты определялись по итогам открытого предварительного голосования. В Псковской области в число кандидатов вошли действующий депутат Госдумы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз.

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