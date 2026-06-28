Представители Псковской области участвуют в выдвижении кандидатов в Госдуму

Представители Псковской области принимают участие в первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия», который проходит 28 июня в Москве. В ходе мероприятия партия намерена утвердить кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы.

Всего на съезд собрались около четырёх тысяч человек, преимущественно это делегаты из регионов. Псковскую область представляют губернатор Михаил Ведерников, секретарь регионального отделения партии и депутат Госдумы Александр Козловский, председатель областного Собрания Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, а также делегаты — вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин и глава Пскова Борис Елкин. Кроме них, в работе съезда участвуют депутаты областного и городского уровней, а также выпускники программы «Герои земли Псковской».