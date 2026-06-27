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Общество

Обработки от борщевика Сосновского пройдут в Палкинском округе

27 июня 2026 года, 12:27

Обработки от борщевика Сосновского пройдут в Палкинском округе с 27 по 29 июня. Об этом сообщила глава округа Ольга Потапова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обработки пройдут вблизи Палкино, деревень Слопыгино, Полены, Прахново, Выстрелово, Бряцы, Воронино.

Обработки от борщевика Сосновского пройдут в Палкинском округе

Фото со страницы Ольги Потаповой в соцсети «ВКонтакте»

В общей сложности до 1 июля будет обработано 36,9 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Для обработки от борщевика Сосновского используются гербицид Магнум, ВДГ. Он является малотоксичным веществом и не вреден для человека, животных, птиц, рыб, насекомых и почвенных микроорганизмов, малоопасен для пчел. Гербицид внесен в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ.

Во время обработки лучше воздержаться от сбора грибов, ягод и трав, выпаса скота, пчеловодам следует соблюдать время изоляции пчел в ульях, напомнила Ольга Потапова. Обработка от борщевика Сосновского на землях, которые находятся в собственности физических и юридических лиц, осуществляют правообладатели, на арендованных землях – арендаторы. 

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