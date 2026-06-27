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Общество

Игорь Иванов – молодым членам профсоюзов: «Вы – главный двигатель развития наших предприятий и отраслей»

27 июня 2026 года, 10:53

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил членов объединения с Днём молодёжи, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе облсовпрофа.

Он подчеркнул, что молодость – это время грандиозных планов, смелых решений, неистощимой энергии и поиска своего профессионального пути.

Игорь Иванов – молодым членам профсоюзов: «Вы – главный двигатель развития наших предприятий и отраслей»
Игорь Иванов
Фото: пресс-служба облсовпрофа

«Именно вы, молодые специалисты – наше будущее, надежный трудовой резерв страны и главный двигатель развития наших предприятий и отраслей. Ваши свежие идеи, инициативность и стремление к инновациям сегодня формируют завтрашний день экономики», – сказал лидер профсоюзного объединения.

Игорь Иванов также добавил, что профсоюзы необходимы, чтобы труд молодёжи оценивался по достоинству, на рабочем месте было безопасно и комфортно, а трудовые права полностью соблюдались. «Мы поддерживаем вашу энергию и хотим, чтобы вы активно работали в рядах профсоюзов, ведь именно вам предстоит строить будущее справедливого труда», – отметил он.

Председатель облсовпрофа пожелал молодёжи никогда не останавливаться на достигнутом, уверенно идти по карьерной лестнице, любить свое дело и быть активными участниками профсоюзного движения. «Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и мирного неба над головой!» – заключил он.

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