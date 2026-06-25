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Общество

На фестивале «Западные ворота» в Пскове представят анимационную программу к 90-летию «Союзмультфильма»

25 июня 2026 года, 12:20

На международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове представят анимационную программу к 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы мероприятия.

На фестивале «Западные ворота» в Пскове представят анимационную программу к 90-летию «Союзмультфильма»

Фото организаторов

Программа объединит фильмы о том, как важно замечать красоту вокруг и верить в чудеса. Среди них: «Пили́!», «Скамейка», «Непал», «Там, где цветёт жасмин», «Ива белая», «Белый-белый день», «Гимнастика» и «Чинк: Хвостатый детектив».

«Герои этих историй расследуют загадочные преступления, отправляются в дальние страны, ищут своё призвание, вспоминают самые дорогие моменты жизни и учатся видеть мир по-новому. Яркие, добрые и трогательные картины будут интересны как юным зрителям, так и взрослым», – обратили свое внимание организаторы.

Напомним, кинофестиваль «Западные ворота» пройдет с 23 по 26 июля.

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