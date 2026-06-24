К 1 сентября в школе №13 в Пскове отремонтируют фундамент и фасад

К 1 сентября в школе №13 в Пскове отремонтируют фундамент, отмостку и фасад. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в прошлом году в школе за счет муниципального и федерального финансирования провели полное обновление столовой, а также отделочные работы в учебных классах и коридорах. Также подрядная организация заменила в учреждении инженерные коммуникации, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

«Дополнительно за счёт средств местного бюджета удалось восстановить два лестничных марша и установить новую металлическую противопожарную дверь. Важно, что работа над улучшением школ не заканчивается с приёмкой объекта», – отметил Борис Елкин.