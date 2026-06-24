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Общество

К 1 сентября в школе №13 в Пскове отремонтируют фундамент и фасад

24 июня 2026 года, 17:52

К 1 сентября в школе №13 в Пскове отремонтируют фундамент, отмостку и фасад. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К 1 сентября в школе №13 в Пскове отремонтируют фундамент и фасад

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, в прошлом году в школе за счет муниципального и федерального финансирования провели полное обновление столовой, а также отделочные работы в учебных классах и коридорах. Также подрядная организация заменила в учреждении инженерные коммуникации, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

«Дополнительно за счёт средств местного бюджета удалось восстановить два лестничных марша и установить новую металлическую противопожарную дверь. Важно, что работа над улучшением школ не заканчивается с приёмкой объекта», – отметил Борис Елкин.

К 1 сентября в школе №13 в Пскове отремонтируют фундамент и фасад

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Глава Пскова обратил внимание на то, что власти придерживаются комплексного подхода: учитывают и берут в работу те предложения, которые появляются уже в процессе эксплуатации обновленных площадок, кабинетов и залов.

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