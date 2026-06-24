237 бесплатных точек Wi-Fi работают на территории Псковской области. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал начальник Управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов.

По его словам, проект единой бесплатной сети Wi-Fi «Pskov_region» продолжают развивать, чтобы у каждого жителя и гостя Псковской области была возможность стабильно пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи с близкими в условиях введения вынужденных ограничений работы мобильного интернета.

Виталий Рахманов отметил, что в прошлом году власти делали основной упор на крупные города: в Пскове установили 79 точек, в Великих Луках – 11. В этом же году в приоритете – административные центры муниципальных образований региона.

С начала года новые бесплатные точки появились в Себеже (в районном доме культуры на улице 7 Ноября, 21А и районной библиотеке на улице Пролетарской, 25), в Опочке (на автостанции, в районной библиотеке имени А. С. Пушкина на улице Коммунальной, 12 и в краеведческом музее на улице Ленина, 64), а также в центральной районной библиотеке в Кунье на улице Дзержинского, 28.

На территории Псковского округа работают три бесплатных точки Wi-Fi. Подключиться к интернету можно в Быстрецовском доме культуры, Карамышевском доме культуры (Советская, 3) и Нееловском доме культуры (Неелово-2).

«На сегодняшний день в Псковской области работает уже 237 бесплатных точек сети «Pskov_region». В среднем каждый день к ним подключаются около 1200 человек. Мы продолжаем расширять покрытие, чтобы бесплатный и стабильный интернет был доступен в ключевых точках каждого района», – отметил начальник управления.

Список точек доступа к Wi-Fi можно найти на интерактивной карте региона.