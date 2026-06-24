Псковский Роспотребнадзор: Воду из родников лучше кипятить

Воду, набранную из родников, лучше кипятить. Об этом руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко сообщила в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

По её словам, родник роднику рознь. «Это естественный сосредоточенный выход поземных вод на земную поверхность, чаще всего речь идет о грунтовых водах. К сожалению, они являются ненадежными с точки зрения эпидемиологической безопасности. Состав воды родников меняется в зависимости от выпавших осадков, особенно в паводковый период», – отметила Елена Припутенко.

В случае наличия источников загрязнения все эти вещества могут просачиваться в почву, из-за чего грунтовые воды могут представлять опасность по различным микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Состав воды из родников сегодня можно проверить в любой аккредитованной лаборатории, действующей на территории региона. «Но опять же, вот сегодня вы её проверили – она хорошая с точки зрения микробиологии. Завтра пошли дожди, еще какие-то факторы поспособствовали, и она изменилась. Поэтому воду из родников лучше кипятить», – подчеркнула руководитель псковского Роспотребнадзора.