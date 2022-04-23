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Культура / Наследие

Талабские острова могут стать объектом культурного наследия народов России

23 апреля 2022 года, 12:15

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России могут включить Талабские острова. Данное решение было озвучено на Совете по вопросам охраны объектов культурного наследия, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Талабские острова могут стать объектом культурного наследия народов России

Фото Андрея Степанова

Глава региона подчеркнул, что вопрос защиты уникальной атмосферы Талабских островов не раз поднимали местные жители. «Проекты инвесторов и работа по улучшению инфраструктуры островов должны реализовываться без ущерба микроклимату», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также уточнил, что для включения Талабских островов в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации необходимо заключение историко-культурной экспертизы. В частности, в настоящее время уже определены территориальные зоны объекта, а также разработан проект границ.

«Завершаются работы по определению требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам», – добавил губернатор.

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Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что участники Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия обсудили организацию экскурсионного маршрута «Прогулка по Великой реке», который включает псковские храмы из списка ЮНЕСКО.

«В следующем году в регион поступит катер для туристических водных прогулок – пассажирское судно «Иния», которое строится специально для нашей области. Поручил продумать логистику, чтобы маршрут был интересным, комфортным и безопасным», – отметил губернатор Псковской области.

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