Талабские острова могут стать объектом культурного наследия народов России

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России могут включить Талабские острова. Данное решение было озвучено на Совете по вопросам охраны объектов культурного наследия, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что вопрос защиты уникальной атмосферы Талабских островов не раз поднимали местные жители. «Проекты инвесторов и работа по улучшению инфраструктуры островов должны реализовываться без ущерба микроклимату», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также уточнил, что для включения Талабских островов в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации необходимо заключение историко-культурной экспертизы. В частности, в настоящее время уже определены территориальные зоны объекта, а также разработан проект границ.

«Завершаются работы по определению требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам», – добавил губернатор.