Режиссёр Виктор Носкин: Фильм «Русь и Ганза» в нынешнее время приобрёл новое звучание

Фильм «Русь и Ганза» в нынешнее время приобрёл новое звучание, считает его режиссёр Виктор Носкин. Об этом он сообщил в интервью «Псковской правде».

«Скорее даже более глубокое, значимое», – подчеркнул режиссер.

По словам Виктора Носкина, раньше фильм можно было рассматривать как просто материал, несущий информационную нагрузку, но на сегодняшний день некоторые реплики героев стали сильно пересекаться с происходящими в мире событиями. Режиссер подчеркнул, что диалоги не писались специально под нынешнее время.

«Так получилось, что в устах одного из героев звучит: «С русскими лучше торговать, чем воевать». Это говорит ганзейский купец ливонскому рыцарю», – сказал Виктор Носкин и добавил, что таких параллелей с сегодняшним днем оказалось много.

Режиссерскую версию фильма «Русь и Ганза» покажут на телеканале «Спас» 29 апреля в 15:00.

Впервые фильм показали в 2021 году на международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове.