29 апреля на телеканале «Спас» покажут снятый в Псковской области фильм «Русь и Ганза. Путь навстречу»

Премьерный показ режиссерской версии снятого в Псковской области фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» состоится 29 апреля в 15.00 на телеканале «Спас». Об этом нашему изданию рассказал режиссер кинокартины Виктор Носкин.

Документально-игровой исторический фильм о Ганзе и Пскове «Русь и Ганза. Путь навстречу» был снят в Псковской области по новой системе регионального рибейта. Впервые показ картины состоялся на международном кинофестивале «Западные ворота», который проходил в Пскове летом прошлого года.

Интервью с режиссером фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» Виктором Носкиным подробнее читайте в нашем материале «Новое прочтение кино».