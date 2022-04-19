Алексей Кириллов считает, что общение в соцсетях для жителей многоэтажек не должно заменять общие собрания

Председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты региона Алексей Кириллов считает, что общение с управляющими компаниями в социальных сетях не должно заменять для собственников помещений в многоквартирных домах общих собраний. «Группы в соцсетях должны быть, многие управляющие организации пользуются ими и это хорошо. Но мы забываем, что у нас, как у собственников, есть важная задача собираться на общее собрание, поднимать проблемы, обсуждать с управляющей компаний, приходить к консенсусу», - заявил он в интервью «АиФ-Псков».