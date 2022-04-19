Алексей Кириллов считает, что общение в соцсетях для жителей многоэтажек не должно заменять общие собрания

Председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты региона Алексей Кириллов считает, что общение с управляющими компаниями в социальных сетях не должно заменять для собственников помещений в многоквартирных домах общих собраний. «Группы в соцсетях должны быть, многие управляющие организации пользуются ими и это хорошо. Но мы забываем, что у нас, как у собственников, есть важная задача собираться на общее собрание, поднимать проблемы, обсуждать с управляющей компаний, приходить к консенсусу», - заявил он в интервью «АиФ-Псков».

При этом он отметил, что не все управляющие компании хотят общаться с жителями и реагировать на их обращения в социальных сетях. По мнению общественника, это связано с тем, что такие группы являются для управляек ещё одним источником негативной информации.

Кроме того, он считает, что для самих управляющих компаний общение с жителями в социальных сетях не должно заменять ежедневный мониторинг состояния домов.

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