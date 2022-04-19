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Общество / Коммуналка

Директор «ПсковЖилСервиса»: Управляйки, игнорирующие жалобы жильцов, будут вынуждены уйти с рынка

19 апреля 2022 года, 17:35

Директор «ПсковЖилСервиса» Андрей Тарасов уверен, что те управляющие компании, которые игнорируют жалобы жильцов, не стремящиеся улучшить качество обслуживания, в конечном счёте будут вынуждены уйти. «Пройдёт лет 10 лет и такие компании просто вытеснят с рынка», - заявил он в интервью «АиФ-Псков».

Директор «ПсковЖилСервиса»: Управляйки, игнорирующие жалобы жильцов, будут вынуждены уйти с рынка
На фото: уборка улицы Никольской
Фото Андрея Степанова

Сам он всячески поддерживает общение с жителями домов, которые находятся в его введении, через социальные сети, в частности, группу в сосцети «ВКонтакте». «Все же работают через мессенджеры: и управление городского хозяйства, и многие управляющие компании. По-другому сейчас уже нельзя», - подчеркнул Андрей Тарасов.

По его словам, такое общение помогает следить за ситуацией, оперативно решать возникающие проблемы.

При этом за обращениям жителей следит не только директор управляющей компании, но и большинство сотрудников, которые тут же принимают заявки к исполнению. А недавно на связь с жильцами вышел один из дворников, который отреагировал на просьбу очистить газон от мусора.

О том, как управляющие компании выли в сеть, и надо ли при этом проводить собрание собственников дома, читайте здесь >>>

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