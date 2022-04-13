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Общество / Коммуналка

Власти решили сделать общественные туалеты в Пскове бесплатными

13 апреля 2022 года, 12:17

Администрация Пскова решила сделать общественные туалеты в Пскове на первых порах бесплатными, пишет «АиФ-Псков». При этом глава администрации города Борис Елкин не исключает, что в перспективе плата всё же будет введена, что позволит покрывать часть расходов на содержание кабин.

Власти решили сделать общественные туалеты в Пскове бесплатными
На фото: общественный туалет в Парке строителей.
Фото Андрея Степанова

Пять общественных туалетов в Пскове начнут функционировать с 1 мая. Они расположены на парковке за Центром семьи, в Парке строителей на берегу реки Псковы, в Сквере искусств на Четырёх углах, в Детском парке у амфитеатра и в Ботаническом саду у колеса обозрения.

На днях на кабины уже разместили таблички с графиком работы. Они будут открыты ежедневно с 9:00 до 23:00 с двумя получасовыми перерывами на уборку и дезинфекцию.

Два туалета — у Центра семьи и в Парке строителей подключили к городскому водопроводу и сети канализации. Остальные кабины будут работать автономно — специалисты будут очищать бак для отходов и заполнять ёмкость для воды.

Кроме того, теперь туалеты в Пскове будут отапливаемыми, что позволит им работать в холодное время года, а также решён вопрос с подачей горячей воды в зимний период.

Подробнее о том, как будут работать общественные туалеты в Пскове, читайте здесь >>>

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