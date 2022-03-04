Объявлены имена псковских победителей «Учителя года – 2022» и «Воспитателя года – 2022»

3 марта в Пскове состоялось награждение победителей муниципального этапа всероссийских конкурсов «Учитель года - 2022» и «Воспитатель года — 2022». Об этом сообщается на сайте города Пскова.

На мероприятии присутствовали глава Пскова Елена Полонская, глава администрации города Борис Елкин, а также представители педагогического сообщества.

«Я поздравляю победителей конкурса, которые максимально раскрыли свой творческий потенциал, продемонстрировали эрудицию, организаторские способности. Они стали победителями в упорной борьбе. Те, кто не победил, не огорчайтесь. Потому что вы победили все, вы все талантливы и успешны», – обратилась к присутствовавшим Елена Полонская, пожелав им удачи и успехов.

В конкурсе «Учитель года - 2022» в Пскове первое место заняла Анна Тарасова (СОШ № 18), второе – Виктория Дмитриева («ЦО «ППК»), третье – Татьяна Филиппова («СОШ № 13»).

«Воспитателем года – 2022» стала учитель-логопед МБДОУ № 32 Ирина Веселова, второе место заняла воспитатель МБДОУ № 35 Ирина Петрова, третье место досталось воспитателю МБДОУ № 31 Татьяне Бондаревой.

В этом году в конкурсе «Учитель года – 2022» участвовали 20 педагогов. В «Воспитателе года – 2022» боролись 14 воспитателей из дошкольных образовательных учреждений Пскова.