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Общество / Коммуналка

Проект модульной бани для Пыталово обсуждается с потенциальными подрядчиками

25 февраля 2022 года, 14:36

Проект модульной бани, которую по просьбе местной жительницы планируется установить в городе Пыталово, обсуждается с потенциальными подрядчиками. Об этом доложил на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым председатель регионального Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

По словам Сергея Грахова, сейчас обсуждается последовательность реализации проекта и для оформления финального предложения нужно ещё около недели. «Мы стремимся к тому, чтобы это выглядело достойно», — заявил он.

Михаил Ведерников поставил задачу в короткие сроки определить окончательный проект бани и согласовать его с жительницей Пыталово, которая на приёме у главы региона подняла вопрос об отсутствии в городе общественной бани.

По словам губернатора, основные затраты на реализацию проекта возьмёт на себя администрация региона, районным властям предстоит обеспечить подключение объекта к  инженерной инфраструктуре.

Сергей Грахов также проинформировал, что подготовлен проект изменений в госпрограмму «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами», чтобы опыт Пыталово можно было распространить на другие муниципалитеты, где общественные бани находятся в аварийном состоянии.

«Мы посмотрим, как баня будет работать, получим отклик от жителей. Если там будет все в порядке, то в других районах будем строить в рамках измененной госпрограммы», — подытожил Михаил Ведерников.

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