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Владимир Путин присвоил почетное звание двум жителям Псковской области

22 февраля 2022 года, 10:01

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание двум жителям Псковской области. Соответствующие данные были опубликованы в указе президента РФ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин присвоил почетное звание двум жителям Псковской области

Фото: Университет науки и технологий МИСИС

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоили профессору кафедры Псковского государственного университета Николаеву Михаилу Алексеевичу. Государственная награда была присвоена за подготовку квалифицированных специалистов, заслуги в научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоили заместителю генерального директора ЗАО «Агрофирма Победа» Паукову Сергею Владимировичу. Государственная награда была присвоена за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

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