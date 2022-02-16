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Культура / Выставка

Выставка «Смоляная вода» из Пскова отправится в путешествие по России

16 февраля 2022 года, 15:49

Выставка «Смоляная вода» из Пскова отправится в путешествие по России. Как сообщил «Псковской правде» куратор выставки, искусствовед Юрий Стрекаловский, ею уже заинтересовались соседи из Новгорода.

Выставка «Смоляная вода» из Пскова отправится в путешествие по России
«Смоляная вода» - название не случайное. Так переводится название реки Псковы с одного из финно-угорских языков
Андрей Степанов

«После Пскова работы скульптора Андрея Мартьянова, графика Олега Михайлова и живописца Максима Моргунова будут выставлены в Новгородском центре современного искусства. Ведем переговоры с тем, чтобы выставка открылась и в Москве», - отметил Юрий Стрекаловский.

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В Пскове работу выставки было решено продлить. Изначально планировалось, что она будет открыта до 20 февраля, теперь посетить ее можно до конца февраля.

«Идея выставки появилась давно, - рассказал в одном из интервью ее инициатор скульптор Андрей Мартьянов. - Выставка живописи, графики и скульптуры. Три мастера, три друга, которые часть времени живут в Санкт-Петербурге, а часть в Пскове».

Андрей Мартьянов - пскович, а Олег Михайлов и Максим Моргунов родом из Санкт-Петербурга. Для них эта выставка в Пскове первая.

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