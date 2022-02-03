В школах Пскова могут продлить период дистанционного обучения

В школах Пскова может быть продлён период дистанционного обучения, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на комитет по образованию Псковской области. На «удалёнку» образовательные учреждения ушли с 27 января и в очный формат должны вернуться с 4 февраля.

В комитете отметили, что на ближайшем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Псковской области может быть принято решение о продлении дистанта до 13 февраля.

В настоящее время в онлайн-формате работают также школы Псковского района (с 27 января по 4 февраля), Великих Лук и Великолукского района (с 3 по 13 февраля), Бежаницкая и Чихачёвская школы в Бежаницком районе, Пыталовская школа в Пыталовском районе (с 31 января по 6 февраля).

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о том, что дистанционное обучение в школах будет вводится в зависимости от эпидемической ситуации в каждом районе.