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Спасшего 12-летнюю псковичку полицейского наградили медалью «Доблесть и отвага»

17 января 2022 года, 12:04

Полицейского мобильного взвода №1 отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову Дениса Кузьмина наградили медалью «Доблесть и отвага» СК России за спасение 12-летней псковички. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Спасшего 12-летнюю псковичку полицейского наградили медалью «Доблесть и отвага»

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В октябре 2021 полицейский спас девочку, упавшую с Ольгинского моста в ледяную воду. Отважность мужчины отметили руководство УМВД России по Псковской области и лично генерал-майор полиции Алексей Овсянников, а также глава региона Михаил Ведерников.

Спасшего 12-летнюю псковичку полицейского наградили медалью «Доблесть и отвага»

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина медали «Доблесть и отвага» вручили Денису Кузьмину, а также офицеру 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Алексею Безбородову, который оказал помощь в спасении и сопроводил ребенка и полицейского до берега.

Руководитель следственного управления по Псковской области Петр Крупеня заявил, что спасение ребенка является примером самоотверженного поступка, достойного высших наград и слов благодарности.

Денис Кузьмин выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Защита». Второй тур голосования, в котором участвуют тройки лидеров, прошедшие отбор первого тура, продлится до 18:00 21 января. Проголосовать за выбранного кандидата можно здесь >>>

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