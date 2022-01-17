Спасшего 12-летнюю псковичку полицейского наградили медалью «Доблесть и отвага»

Полицейского мобильного взвода №1 отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову Дениса Кузьмина наградили медалью «Доблесть и отвага» СК России за спасение 12-летней псковички. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В октябре 2021 полицейский спас девочку, упавшую с Ольгинского моста в ледяную воду. Отважность мужчины отметили руководство УМВД России по Псковской области и лично генерал-майор полиции Алексей Овсянников, а также глава региона Михаил Ведерников.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина медали «Доблесть и отвага» вручили Денису Кузьмину, а также офицеру 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Алексею Безбородову, который оказал помощь в спасении и сопроводил ребенка и полицейского до берега.

Руководитель следственного управления по Псковской области Петр Крупеня заявил, что спасение ребенка является примером самоотверженного поступка, достойного высших наград и слов благодарности.

Денис Кузьмин выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Защита». Второй тур голосования, в котором участвуют тройки лидеров, прошедшие отбор первого тура, продлится до 18:00 21 января. Проголосовать за выбранного кандидата можно здесь >>>