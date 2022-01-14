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Полиция спасла женщину из пожара в Псковской области

14 января 2022 года, 16:18

Сотрудники полиции спасли женщину из Невельского района, находившуюся в горящем доме. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция спасла женщину из пожара в Псковской области
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Вечером 12 декабря мужчина из деревни Усть-Долыссы сообщил МО МВД России «Невельский», что в его доме пожар, и в помещении находятся люди. Следственно-оперативную группу в составе замначальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Невельский» Андрея Фомченко, старшего оперуполномоченного Дмитрия Иванова и старшего инспектора по делам несовершеннолетних Зои Лещенко немедленно отправили на указанное место.

Полиция спасла женщину из пожара в Псковской области
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полиция прибыла в течение нескольких минут, поскольку на момент поступления сообщения о пожаре сотрудники возвращались из деревни Завруи Невельского района, расположенной поблизости, куда выезжали для разбирательства на семейный скандал.

Сообщивший о пожаре мужчина встретил полицейских во дворе. По имеющейся информации, в доме наблюдалось сильное задымление, из трубы вырывались искры и огонь.

Полиция спасла женщину из пожара в Псковской области
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

На тот момент в помещении была 56-летняя женщина. Полицейские вошли в дом и нашли ее в комнате на тахте у печи. Потерпевшая не могла самостоятельно выйти на улицу. Гражданку эвакуировали, а после в служебном автомобиле оказали первую медицинскую помощь и привели в сознание.

Полицейские предприняли экстренные меры для ликвидации пожара с помощью подручных средств. Сотрудники стали тушить печь, потолочные перекрытия и другие элементы конструкции строения, которые охватил огонь. К моменту приезда медработников и пожарных полицейские практически локализовали возгорание.

Благодаря оперативным действиям сотрудников никто не пострадал. Полицейских поощрят за решительные и профессиональные действия в экстремальной ситуации.

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