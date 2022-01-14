Полиция спасла женщину из пожара в Псковской области

Сотрудники полиции спасли женщину из Невельского района, находившуюся в горящем доме. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Вечером 12 декабря мужчина из деревни Усть-Долыссы сообщил МО МВД России «Невельский», что в его доме пожар, и в помещении находятся люди. Следственно-оперативную группу в составе замначальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Невельский» Андрея Фомченко, старшего оперуполномоченного Дмитрия Иванова и старшего инспектора по делам несовершеннолетних Зои Лещенко немедленно отправили на указанное место.



Полиция прибыла в течение нескольких минут, поскольку на момент поступления сообщения о пожаре сотрудники возвращались из деревни Завруи Невельского района, расположенной поблизости, куда выезжали для разбирательства на семейный скандал. Сообщивший о пожаре мужчина встретил полицейских во дворе. По имеющейся информации, в доме наблюдалось сильное задымление, из трубы вырывались искры и огонь.