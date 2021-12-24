Медаль «За спасение на воде» получил семиклассник из Пскова

Семиклассник из школы №3 города Пскова Ян Мавроди был награжден медалью «За спасение на воде». Об этом в своем профиле в Instagram сообщил глава городской администрации Борис Елкин. Заслуженная награда была вручена псковичу руководством ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина
Прошедшим летом Ян Мавроди спас из реки тонущего первоклассника. Когда он увидел, что ребенок, находившийся в воде, начал тонуть, то не раздумывая бросился на помощь и вынес его на берег на руках. О героизме семиклассника в образовательное учреждение Пскова сообщила бабушка спасенного мальчика.
«Очень хочется, чтобы такой поступок не остался незамеченным. Пусть все дети вашей школы знают, кто учится рядом с ними, и гордятся своим товарищем», – написала она.
Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина
Глава администрации Пскова Борис Елкин поблагодарил Яна Мавроди от себя лично и от городской администрации за проявленное мужество и неравнодушие. «Отрадно, что среди псковских школьников есть такие дети, которые, рискуя своей жизнью, готовы в любую минуту прийти на помощь», – подчеркнул он.