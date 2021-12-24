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Медаль «За спасение на воде» получил семиклассник из Пскова

24 декабря 2021 года, 12:22

Семиклассник из школы №3 города Пскова Ян Мавроди был награжден медалью «За спасение на воде». Об этом в своем профиле в Instagram сообщил глава городской администрации Борис Елкин. Заслуженная награда была вручена псковичу руководством ГУ МЧС России по Псковской области.

Медаль «За спасение на воде» получил семиклассник из Пскова

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

Прошедшим летом Ян Мавроди спас из реки тонущего первоклассника. Когда он увидел, что ребенок, находившийся в воде, начал тонуть, то не раздумывая бросился на помощь и вынес его на берег на руках. О героизме семиклассника в образовательное учреждение Пскова сообщила бабушка спасенного мальчика.

«Очень хочется, чтобы такой поступок не остался незамеченным. Пусть все дети вашей школы знают, кто учится рядом с ними, и гордятся своим товарищем», – написала она.

Медаль «За спасение на воде» получил семиклассник из Пскова

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

Глава администрации Пскова Борис Елкин поблагодарил Яна Мавроди от себя лично и от городской администрации за проявленное мужество и неравнодушие. «Отрадно, что среди псковских школьников есть такие дети, которые, рискуя своей жизнью, готовы в любую минуту прийти на помощь», – подчеркнул он.

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