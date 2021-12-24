Медаль «За спасение на воде» получил семиклассник из Пскова

Семиклассник из школы №3 города Пскова Ян Мавроди был награжден медалью «За спасение на воде». Об этом в своем профиле в Instagram сообщил глава городской администрации Борис Елкин. Заслуженная награда была вручена псковичу руководством ГУ МЧС России по Псковской области.

Прошедшим летом Ян Мавроди спас из реки тонущего первоклассника. Когда он увидел, что ребенок, находившийся в воде, начал тонуть, то не раздумывая бросился на помощь и вынес его на берег на руках. О героизме семиклассника в образовательное учреждение Пскова сообщила бабушка спасенного мальчика.

«Очень хочется, чтобы такой поступок не остался незамеченным. Пусть все дети вашей школы знают, кто учится рядом с ними, и гордятся своим товарищем», – написала она.