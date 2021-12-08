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Ректор ПсковГУ наградила студентов-добровольцев

8 декабря 2021 года, 19:26

В ПсковГУ прошло торжественное мероприятие в честь Международного дня добровольцев. Ректор вуза Наталья Ильина наградила благодарственными письмами и памятными подарками активных добровольцев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе университета. 

Ректор ПсковГУ наградила студентов-добровольцев

Фото пресс-службы ПсковГУ

«Добровольцы – это не профессия, это не призвание, добровольцы – это состояние души. Я считаю, что студенчество Псковского государственного университета не просто влилось в этот проект волонтерства и добровольчества: здесь большие традиции, хорошее настоящее и самое главное – перспективное будущее» - подчеркнула Наталья Ильина. Она также добавила, что среди студентов много инициаторов региональных больших мероприятий и тех, кто всегда «отвечают на призыв губернатора». 

Ректор поблагодарила куратора добровольческого движения ПсковГУ Наталью Укатову, а также пожелала ей сил и профессионализма. По словам Натальи Ильиной, куратор –это лидер, который ведет студентов и демонстрирует им настоящее добровольчество.

Торжественное мероприятие также включало в себя песенные и танцевальные номера.

Более 400 студентов стали добровольцами региона за прошедший год. Они собственными силами провели около 50 мероприятий.

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