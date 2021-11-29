Гран-при Всероссийской туристской премии взял веломаршрут псковича

Псковский маршрут «Путь паломника» стал лучшим в номинации «Лучший велосипедный маршрут».

Финал VIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» прошел с 24 по 26 ноября на Заводе Шпагина в Перми. На нем были подведены итоги сезона ежегодной премии 2021 года. Псковскую область представлял экскурсовод Виктор Веревкин. Всего для участия в премии было заявлено 445 проектов из 60 регионов России.