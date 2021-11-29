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Гран-при Всероссийской туристской премии взял веломаршрут псковича

29 ноября 2021 года, 17:44

Веломаршрут жителя Псковской области Виктора Веревкина получил гран-при на VIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Гран-при Всероссийской туристской премии взял веломаршрут псковича

Фото: официальный Телеграм-канал Псковской области

Псковский маршрут «Путь паломника» стал лучшим в номинации «Лучший велосипедный маршрут».

Финал VIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» прошел с 24 по 26 ноября на Заводе Шпагина в Перми. На нем были подведены итоги сезона ежегодной премии 2021 года. Псковскую область представлял экскурсовод Виктор Веревкин. Всего для участия в премии было заявлено 445 проектов из 60 регионов России.

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