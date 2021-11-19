Пять псковских студентов стали победителями конкурса «Большая перемена»

Победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» стали пять студентов из Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Три псковских студента получат по одному миллиону рублей. В их число вошли студентка Псковского политехнического колледжа Кристина Владимирова, студентка Великолукского медицинского колледжа Алена Федорова и студент Псковского государственного университета Хабиби Леон.

По 200 тыс. рублей получат студентка Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Юлия Федорова и студентка Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Алена Алексеева.

Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов прошел с 15 по 19 ноября в Нижнем Новгороде. Псковскую область в финальных испытаниях представили 11 студентов.

По решению губернатора региона Михаила Ведерникова, участникам всероссийского конкурса была оказана поддержка в подготовке и организации поездки. Средства выделили из резервного фонда администрации Псковской области.