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Пять псковских студентов стали победителями конкурса «Большая перемена»

19 ноября 2021 года, 19:36

Победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» стали пять студентов из Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Три псковских студента получат по одному миллиону рублей. В их число вошли студентка Псковского политехнического колледжа Кристина Владимирова, студентка Великолукского медицинского колледжа Алена Федорова и студент Псковского государственного университета Хабиби Леон.

По 200 тыс. рублей получат студентка Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Юлия Федорова и студентка Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Алена Алексеева.

Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов прошел с 15 по 19 ноября в Нижнем Новгороде. Псковскую область в финальных испытаниях представили 11 студентов. 

По решению губернатора региона Михаила Ведерникова, участникам всероссийского конкурса была оказана поддержка в подготовке и организации поездки. Средства выделили из резервного фонда администрации Псковской области.

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