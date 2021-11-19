Псковский полицейский спас человека, впавшего в состояние клинической смерти

18 ноября 63-летнему мужчине, потерявшему сознание на железнодорожном вокзале в Пскове, оказали помощь фельдшер медпункта и сотрудник транспортной полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. Врачи установили, что пскович впал в состояние клинической смерти.
На фото Андрей Мусийчук
Полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Псковского ЛО МВД России на транспорте Андрей Мусийчук с фельдшером сразу начали реанимационные действия. В течение 10 минут до приезда скорой помощи они проводили непрямой массаж сердца пострадавшему.
В результате оперативно оказанных действий и быстрой реакции сотрудника полиции трагедию удалось предотвратить.
Мужчину госпитализировали в Псковскую областную больницу.