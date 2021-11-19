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Общество / Знай наших!

Псковский полицейский спас человека, впавшего в состояние клинической смерти

19 ноября 2021 года, 13:17

18 ноября 63-летнему мужчине, потерявшему сознание на железнодорожном вокзале в Пскове, оказали помощь фельдшер медпункта и сотрудник транспортной полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. Врачи установили, что пскович впал в состояние клинической смерти.

Псковский полицейский спас человека, впавшего в состояние клинической смерти
На фото Андрей Мусийчук

Полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Псковского ЛО МВД России на транспорте Андрей Мусийчук с фельдшером сразу начали реанимационные действия. В течение 10 минут до приезда скорой помощи они проводили непрямой массаж сердца пострадавшему.

В результате оперативно оказанных действий и быстрой реакции сотрудника полиции трагедию удалось предотвратить.

Мужчину госпитализировали в Псковскую областную больницу.

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