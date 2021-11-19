Псковский полицейский спас человека, впавшего в состояние клинической смерти

18 ноября 63-летнему мужчине, потерявшему сознание на железнодорожном вокзале в Пскове, оказали помощь фельдшер медпункта и сотрудник транспортной полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. Врачи установили, что пскович впал в состояние клинической смерти.