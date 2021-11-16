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Пскович занял призовое место в Всероссийском конкурсе выпускных работ студентов-историков

16 ноября 2021 года, 13:45

Пскович Власов Тимофей занял 3-е место Всероссийского конкурса квалификационных работ выпускников исторических факультетов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. В число призеров он вошел с работой «Консолидация и радикализация политики Германии: геноцид населения в 1935 — 1945 гг.» в номинации «Без срока давности».

Пскович занял призовое место в Всероссийском конкурсе выпускных работ студентов-историков

В финальном этапе конкурса от Псковской области представили три работы. Помимо ВКР Тимофея Власова, были работы Александры Тулимонас «Псков в годы нацистской оккупации» и Дарьи Дмитриевой «Немецко-фашистская политика геноцида на оккупированной территории Псковского края в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)».

Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ выпускников исторических факультетов проводится ежегодно в рамках исполнения плана мероприятий Министерства науки и высшего образования РФ по реализации проекта «Без срока давности: трагедия мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

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