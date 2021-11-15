Сработавшее орудие для убоя скота стало причиной гибели рабочего на великолукской ферме

В результате несчастного случая погиб рабочий фермерского хозяйства в Великолукском районе. Случилось это 15 ноября в деревне Демидово, пишет газета Великолукского района «Наш путь».

По предварительным данным, мужчина погиб в результате выстрела из орудия для убоя скота.

На место происшествия выезжали медики, сотрудники полиции. Все обстоятельства случившего устанавливаются.

Ещё один человек в результате несчастного случая погиб на предприятии в Дедовичах. Там произошло обрушение досок.