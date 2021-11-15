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Происшествия / ЧП

Сработавшее орудие для убоя скота стало причиной гибели рабочего на великолукской ферме

15 ноября 2021 года, 17:39

В результате несчастного случая погиб рабочий фермерского хозяйства в Великолукском районе. Случилось это 15 ноября в деревне Демидово, пишет газета Великолукского района «Наш путь».

Сработавшее орудие для убоя скота стало причиной гибели рабочего на великолукской ферме

Фото Псковского агентства информации

По предварительным данным, мужчина погиб в результате выстрела из орудия для убоя скота.

На место происшествия выезжали медики, сотрудники полиции. Все обстоятельства случившего устанавливаются. 

Ещё один человек в результате несчастного случая погиб на предприятии в Дедовичах. Там произошло обрушение досок. 

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