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Происшествия

Мужчина погиб в результате несчастного случая на предприятии в Дедовичах

15 ноября 2021 года, 13:52

Рабочий погиб в Дедовичах в результате обрушения досок на территории промышленной площадки лесозавода «Судома». Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Мужчина погиб в результате несчастного случая на предприятии в Дедовичах

Фото: "Псковская сводка"

«Сегодня утром на производстве произошёл несчастный случай, повлекший гибель рабочего. Обстоятельство произошедшего выясняются. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, уведомили трудовую инспекцию о произошедшем и внутреннюю комиссию для расследования инцедента», - сообщили в пресс-службе предприятия.

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