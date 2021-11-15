Мужчина погиб в результате несчастного случая на предприятии в Дедовичах

Рабочий погиб в Дедовичах в результате обрушения досок на территории промышленной площадки лесозавода «Судома». Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

«Сегодня утром на производстве произошёл несчастный случай, повлекший гибель рабочего. Обстоятельство произошедшего выясняются. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, уведомили трудовую инспекцию о произошедшем и внутреннюю комиссию для расследования инцедента», - сообщили в пресс-службе предприятия.