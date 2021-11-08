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Объявлены победители Кубка Псковской области по программированию среди школьников

8 ноября 2021 года, 19:27

8 ноября объявили победителей финального этапа Кубка Псковской области по программированию среди школьников, которые представят регион на Всероссийской командной олимпиаде по программированию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Объявлены победители Кубка Псковской области по программированию среди школьников

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Финальный этап прошел на базе центра цифрового образования детей «IT-КУБ». В нем приняли участие 10 команд образовательных учреждений Пскова и Великих Лук.

Пять часов школьники соревновались в мастерстве решения математических, логических и алгоритмических задач, которые требуют реализации на языке программирования.

Первое место заняла команда «Гошановцы» (Псковский технический лицей). Великолукские команды «Бебрики» и «Они пытались быть программистами» стали вторыми и третьими соответственно.

Команды, занявшие первое и второе места, представят регион на Всероссийской командной олимпиаде по программированию.

Организаторами областной олимпиады стали комитет по образованию Псковской области, Региональный центр информационных технологий, региональный Центр оценки качества образования и Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

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