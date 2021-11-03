Великолукскую поэтессу наградили Александровским знаком

20 октября, в день памяти Государя-Миротворца, пять человек наградили Александровским знаком. В их число вошла известная великолукская поэтесса, публицист, литературовед – Людмила Скатова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.
Фото со страницы Людмилы Скатовой в «ВКонтакте»
Людмила Скатова получила награду за создание в своём творчестве неповторимого образа дореволюционной России и подлинной летописи Белой Борьбы.
Серебряный нагрудный знак в форме Императорского вензеля был учреждён Русским просветительским обществом им. Императора Александра III для награждения деятелей, имеющих значимые заслуги в области русского просвещения.