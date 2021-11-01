Псковский участковый участвует в финале Всероссийского конкурса «Народный участковый»

Участковый уполномоченный из Великих Лук Андрей Виноградов принимает участие в финальном этапе XI Всероссийского конкурса «Народный участковый», который стартовал 1 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Полицейский победил в региональном этапе конкурса, набрав в ходе онлайн-голосования большинство голосов на сайте ведомства.

Финал всероссийский конкурса «Народный участковый», организованный МВД России совместно с «Комсомольской правдой», пройдет с 1 по 10 ноября. В это время пользователи Интернета могут проголосовать за одного из кандидатов с помощью своих аккаунтов в социальных сетях. Рейтинг обновляется два раза в день – в 12:00 и 17:00 по московскому времени.

На основе индекса доверия граждан будут определены победители.

Награждение победителя и призеров конкурса пройдет в Министерстве внутренних дел РФ накануне Дня участковых уполномоченных полиции.