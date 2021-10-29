Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Знай наших!

Студентки Псковского колледжа искусств получили звания лауреатов международного конкурса музыкантов-исполнителей

29 октября 2021 года, 17:38

Студенток Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова специализации «Фортепиано» Ева Кальцанова, Ольга Янкевич и Алина Лексунова признали лауреатами 9-го Международного конкурса музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Студентки Псковского колледжа искусств получили звания лауреатов международного конкурса музыкантов-исполнителей

Фото администрации Псковской области

Мероприятие прошло в рамках 15-го Международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове» и включало в себя два тура. Финал мероприятия провели на базе Тамбовского музыкально-педагогического института имени С. В. Рахманинова.

По итогам конкурса Ольга Янкевич и Ева Кальцанова были удостоены звания лауреатов второй степени, а Алина Лексунова – лауреата третьей степени. Преподавателей студенток Виктора Иванова и Зои Королевой отметили благодарностями за подготовку музыкантов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи