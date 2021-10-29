Лауреатом первой степени Всероссийского фестиваля стал «Псковский цирк»

Народный коллектив «Псковский цирк» стал лауреатом первой степени Всероссийского циркового фестиваля-конкурса детских коллективов. Об этом сообщает ГТРК «Псков». В этом году он состоялся на манеже Пермского государственного цирка.
Народный коллектив «Псковский цирк» стал лауреатом первой степени Всероссийского циркового фестиваля-конкурса детских коллективов. Об этом сообщает ГТРК «Псков». В этом году он состоялся на манеже Пермского государственного цирка.
Председателем конкурсного жюри выступил Эдгард Запашный. В цирковом фестивале приняли участие любительские коллективы из разных российских городов.
Народный коллектив «Псковский цирк» представил жюри конкурсный номер-антипод «Ярмарка» и стал лауреатом первой степени фестиваля.
История единственного в городе циркового коллектива «Псковский цирк» началась с 1967 года. На сегодняшний день номера студии отличаются своей многожанровостью, красочностью и массовостью постановок. Народный цирковой коллектив города ежегодно участвует в Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях.