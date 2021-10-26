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Общество / Знай наших!

Юный пскович предложил улучшить экологию через игру

26 октября 2021 года, 19:27

Финалист Всероссийского конкурса «Большая перемена», ученик 11-го класса многопрофильного правового лицея №8 города Пскова Денис Жгунов продемонстрировал игру, способную в дальнейшем помочь улучшию экологии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Юный пскович предложил улучшить экологию через игру

Фото пресс-службы администрации Пскова

Школьник принял участие в «Большой перемене» по направлению «Расскажи о главном!» и в полуфинале, в рамках темы «Дом, в котором нам жить» разработал игру.

По словам Дениса Жгунова, главная ее цель – изменение состояния планеты и окружающей среды.

«В начале игры дается планета с загрязненной водой, воздухом, вырубленным лесом. Там будет несколько вариантов действий. От выбранного игроком действия будет зависеть, будет ли наша планета улучшаться или нет», – рассказал псковский школьник.

Игру ещё не создали, но Денис Жгунов надеется на реализацию проекта в дальнейшем.

Дальше юноша примет участие в финале в Международном детском центре «Артек».

В финал конкурса «Большая перемена» вышли 8 учащихся из шести псковских школ: Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Многопрофильного правового лицея №8, Гуманитарного лицея, Лицея «Развитие», Погранично-таможенно-правового лицея и школы №2.

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