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Общество / Коммуналка

Порядка 9 тысяч заявок на догазификацию подали псковичи

22 октября 2021 года, 14:02

Порядка 9 тысяч заявок на участие в программе догазификации подали жители Псковской области, пишет газета «АиФ-Псков» со ссылкой на заместителя руководителя-главного инженера АО «Газпром газораспределение Псков» Олега Мелузова.

По его словам, первые дома по этой программе уже подключены в Пыталовском районе и в Пскове.

Всего же получить газ в рамках догазификации могут жители 16 муниципалитетов Псковской области: Пскова, Великих Лук, Псковского, Великолукского, Островского, Палкинского, Бежаницкого, Локнянского, Невельского, Новосокольнического, Печорского, Порховского, Дедовичского, Дновского, Пыталовского и Куньинского районов.

Чтобы стать участником программы, нужно подать заявку в АО «Газпром газораспределение Псков». Сделать это можно в абонентских участках организации, на сайте Единого оператора газификации, а также в офисах многофункционального центра. 

На бесплатной основе будут подготовлены технические условия подключения, произведена врезка в газопровод и проложены трубы до домовладения. Работы на территории участка и в самом доме собственник должен будет оплатить самостоятельно. Подробнее о том, какие документы нужны для участия в программе догазификации, о примерной стоимости работ и необходимых условиях, читайте здесь>>> 

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