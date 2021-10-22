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Юный пскович стал чемпионом Европы по шахматам

22 октября 2021 года, 13:49

Пскович Алексей Захаров выиграл золотую медаль в категории юноши до 14 лет в детском первенстве Старого Света, прошедшем по гибридной системе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Юный пскович стал чемпионом Европы по шахматам

Фото пресс-службы Федерации шахмат Псковской области

Данное событие является значимым для псковских шахматистов – таких результатов у Псковской области еще не было.

Российские шахматисты завоевали 22 медали. Золото выиграли В. Лоскутова (до 18 лет) и В. Мурзин (до 20 лет), П. Кобак (до 14 лет), А. Клещевников и А. Барабаш (до 8 лет), Д. Преображенская (до 10 лет), А. Шухман (до 12 лет). Серебро – Н. Клейменова, И. Землянского, К. Завиваевой, В. Семеновой, Э. Худухшанова, Г. Михеевой. Бронзу – О. Горячкина, Р. Кавыев, В. Куваева, Т. Темирбеков, С. Новожилов, Е. Мирошник, Т. Салемгареев, А. Афонасьева.

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