20 ноября 10:02

История становится ближе, когда у нее нет барьеров. В Пскове открылась особенная экспозиция об Александре Невском, которую могут посетить абсолютно все желающие, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Выставка расположилась в Туристском информационном центре Псковской области в библиотеке имени И. И. Василёва. Гостям не только рассказали о великом князе, но и презентовали новый турмаршрут «Александр Невский – имя России», разработанный в рамках проекта «Путешествие без барьеров». Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.