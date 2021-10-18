Псковский медиафорум в лицах

150 лет на страже наследия

21 октября 17:38

Первый день VII Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей» прошел в Пскове 20 октября. На площадках проводились игры, лекции, интенсивы и тренинги ведущих экспертов медиасферы.