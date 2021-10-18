МЕДИА

 Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах

23 фото

Гордость СМИ

176 фото

150 лет на страже наследия

81 фото

Три счастливых дня

90 фото

Обед по-монастырски

21 октября 17:38

Первый день VII Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей» прошел в Пскове 20 октября. На площадках проводились игры, лекции, интенсивы и тренинги ведущих экспертов медиасферы.



Автор: Екатерина Иванова
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
Псковский медиафорум в лицах
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