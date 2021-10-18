МЕДИА

 Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности

21 фото

Магия Изборска

158 фото

Прогулка по святой обители

27 фото

Псковский медиафорум в лицах

23 фото

Гордость СМИ
14 ноября 14:55

14 ноября в псковском спорткомплексе «Олимп» прошел фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» среди ветеранов боевых действий, членов их семей и гражданских лиц с инвалидностью.



Автор: Екатерина Иванова
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Безграничные возможности
Смотрите также