Молодежный драйв

А дальше взрослая жизнь

28 июня 11:07

В Пскове завершился трёхдневный праздник ко Дню молодёжи. С 26 по 28 июня городские площадки превратились в территорию творчества, спорта и общения.

Старт дали в Региональном Доме молодёжи — дебаты, музыкальная битва, игры, мастер‑классы и творческие мастерские для активных ребят.

27 июня основной акцент сместился в парки: семейная прогулка «В ритме города» в Детском парке, фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» в скейт‑парке имени Александра Невского и вечерний праздник «Время быть» для выпускников у Советского моста.

Кульминацией стал большой фестиваль в Финском парке: десять тематических пространств, интерактивные площадки «Создано молодыми», зона молодёжного медиа «Толк» и концерт с участием артистов «Тавриды» и хедлайнера Zvonkiy в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Праздник собрал сотни молодых людей и выпускников. Как это было - в нашем фоторепортаже.