МЕДИА

 Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв

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Соцветие культур
28 июня 11:07

В Пскове завершился трёхдневный праздник ко Дню молодёжи. С 26 по 28 июня городские площадки превратились в территорию творчества, спорта и общения.

Старт дали в Региональном Доме молодёжи — дебаты, музыкальная битва, игры, мастер‑классы и творческие мастерские для активных ребят.

27 июня основной акцент сместился в парки: семейная прогулка «В ритме города» в Детском парке, фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» в скейт‑парке имени Александра Невского и вечерний праздник «Время быть» для выпускников у Советского моста.

Кульминацией стал большой фестиваль в Финском парке: десять тематических пространств, интерактивные площадки «Создано молодыми», зона молодёжного медиа «Толк» и концерт с участием артистов «Тавриды» и хедлайнера Zvonkiy в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Праздник собрал сотни молодых людей и выпускников. Как это было - в нашем фоторепортаже. 



Автор: Андрей Степанов
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
Молодежный драйв
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