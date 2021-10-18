МЕДИА

 «Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше

76 фото

Полный парад

33 фото

Эстафета «Псковской правды»: команда

57 фото

Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая

27 фото

Эстафета «Псковской правды»: 7-й этап
9 мая 16:44

Более 35 тысяч человек по всей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк», в том числе 18 тысяч - в региональной столице.



Автор: Андрей Степанов
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
«Бессмертный полк» на марше
Смотрите также